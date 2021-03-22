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"Шпионский скандал" в Болгарии обернулся высылкой двух дипломатов РФ

22 марта 2021, 19:35  •  116 • В мире
Власти Болгарии вышлют из страны двух российских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Несмотря на то что в России назвали подобные обвинения в адрес двух граждан России спекуляциями, МИД этой страны объявил сотрудников посольства РФ персонами нон грата.
В Болгарии заявили о предстоящей высылке двух сотрудников российского посольства. Как сообщили в российском диппредставительстве, советник-посланник РФ был вызван в МИД Болгарии, где ему вручили ноту "об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата".
Поводом для нынешних дипломатических баталий стали подозрения Софии в том, что российские дипломаты якобы осуществляли "нерегламентированную разведывательную деятельность".
В частности, в болгарской Генпрокуратуре ранее было инициировано досудебное разбирательство. В ходе разбирательства местными специалистами якобы была установлена причастность двух российских дипломатов к шпионажу.
После этого главный прокурор Иван Гешев официально передал данную информацию в МИД.
Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены.

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