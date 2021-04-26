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"Шпионский скандал" может ударить по Земану. Президента Чехии обвинили в госизмене

26 апреля 2021, 22:55  •  122 • Политика
Разразившийся в Чехии "шпионский скандал" может сильно ударить по президенту страны Милошу Земану. Чешского лидера обвинили в госизмене.
В Чехии начался сбор подписей под петицией к Сенату с призывом подать в Конституционный суд на Милоша Земана. Об этом в понедельник сообщил спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
По его словам, президент в своём недавнем выступлении по ТВ озвучил секретные сведения, касающиеся расследования взрывов во Врбетице.
Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением в измене родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации, - отметил Выстрчил, выступая в эфире чешского телевидения.
Напомним, что накануне Земан выступил с телеобращением, которое транслировали каналы Prima и CNN Prima NEWS.​​​​​​ В нём он заявил, что у чешской разведки нет никаких доказательств того, что "русские агенты" имеют отношение ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице. Кроме того, он отметил, что на складе не было обнаружено взрывчатки, что противоречит версии о "русском следе". Земан также отметил, что разразившийся скандал может быть большой игрой спецслужб.
Ранее генпрокурор Чехии обвинил Россию в том, что она якобы организовала взрывы во Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала из страны 18 русских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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