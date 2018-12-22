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"Шпионские камеры в галстуках, пуговицах и часах": WikiLeaks обнародовал "список покупок" дипломатов США

22 декабря 2018, 00:24  •  55 • Политика
WikiLeaks раскрыл "список покупок" американских посольств. Дипломаты США отправили запросы на шпионские камеры, замаскированные под галстуки, пуговицы, часы, зажигалки, флешки и ручки, а также на видео об американской говядине.
Портал интернет-разоблачений WikiLeaks опубликовал "список покупок" посольств США в различных странах мира. Среди запросов американских дипломатов имеются как обыденные вещи, так и весьма экзотические.
"Сегодня, 21 декабря 2018 года, WikiLeaks публикует поисковую базу данных более 16 тысяч запросов на закупки, размещённых посольствами США по всему миру", - говорится в пресс-релизе портала.
Сообщается, что большинство запросов посольств связаны с ежедневной деятельностью вроде строительных проектов, услуг прачечных и тому подобного. Однако консульство США в Эквадоре умудрилось отличиться, отправив запрос на поиск человека, который бы "посчитал количество рыбы в пруду и почистил водоём".
Самым интересным оказался запрос посольства США в Сальвадоре. Там дипломаты заказали 94 шпионских камеры, замаскированных под галстуки, пуговицы, часы, зажигалки, флешки и ручки. Аналогичный запрос отправили работники посольства США в Колумбии. А в Китае американские дипломаты попросили "три маркетинговых и рекламных видео, подчёркивающих качество американской говядины".

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