|
"Шпионские камеры в галстуках, пуговицах и часах": WikiLeaks обнародовал "список покупок" дипломатов США
22 декабря 2018, 00:24 • 55 • Политика
WikiLeaks раскрыл "список покупок" американских посольств. Дипломаты США отправили запросы на шпионские камеры, замаскированные под галстуки, пуговицы, часы, зажигалки, флешки и ручки, а также на видео об американской говядине.
Портал интернет-разоблачений WikiLeaks опубликовал "список покупок" посольств США в различных странах мира. Среди запросов американских дипломатов имеются как обыденные вещи, так и весьма экзотические.
Сообщается, что большинство запросов посольств связаны с ежедневной деятельностью вроде строительных проектов, услуг прачечных и тому подобного. Однако консульство США в Эквадоре умудрилось отличиться, отправив запрос на поиск человека, который бы "посчитал количество рыбы в пруду и почистил водоём".
Самым интересным оказался запрос посольства США в Сальвадоре. Там дипломаты заказали 94 шпионских камеры, замаскированных под галстуки, пуговицы, часы, зажигалки, флешки и ручки. Аналогичный запрос отправили работники посольства США в Колумбии. А в Китае американские дипломаты попросили "три маркетинговых и рекламных видео, подчёркивающих качество американской говядины".
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
21 декабря 2018, 01:39
|
17 декабря 2018, 01:40
|
15 декабря 2018, 02:24
|
18 декабря 2018, 05:09
|
16 декабря 2018, 16:20
|
15 декабря 2018, 15:24
|
21 декабря 2018, 01:39