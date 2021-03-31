"Шпионская" история в Италии набирает обороты: Рим высылает русских дипломатов

"Шпионская" история, связанная с задержанием двух человек, якобы пророссийских шпионов в Италии, набирает обороты. Рим высылает двух русских дипломатов из страны.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уже передал послу России ноту протеста итальянских властей в связи с якобы имеющим место шпионажем. Он также добавил, что Рим выдворит двух сотрудников российской дипмиссии.

Ранее газета La Repubblica сообщила о задержании двух человек, которые якобы "шпионили" в пользу русских.

Отметим, что периодически такие скандалы случаются, правда, никаких конкретных обвинений не выдвигается. Так, в 2020 году прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже двух российских дипломатов. Это был уже второй случай за год. В результате дипломатов объявили персонами нон грата. Их заставили уехать из Болгарии в течение 72 часов.