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"Шпионская" история в Италии набирает обороты: Рим высылает русских дипломатов
31 марта 2021, 14:25 • 283 • Политика
"Шпионская" история, связанная с задержанием двух человек, якобы пророссийских шпионов в Италии, набирает обороты. Рим высылает двух русских дипломатов из страны.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что уже передал послу России ноту протеста итальянских властей в связи с якобы имеющим место шпионажем. Он также добавил, что Рим выдворит двух сотрудников российской дипмиссии.
Ранее газета La Repubblica сообщила о задержании двух человек, которые якобы "шпионили" в пользу русских.
Отметим, что периодически такие скандалы случаются, правда, никаких конкретных обвинений не выдвигается. Так, в 2020 году прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже двух российских дипломатов. Это был уже второй случай за год. В результате дипломатов объявили персонами нон грата. Их заставили уехать из Болгарии в течение 72 часов.
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