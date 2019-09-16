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"Шпион" работал завхозом? Захарова рассказала о дипломатической работе Смоленкова
16 сентября 2019, 18:09 • 86 • Политика
Официальный представитель МИР России Мария Захарова рассказала о том, кем работал Олег Смоленков в посольстве РФ в Вашингтоне. "Он занимался хозяйственными вопросами", - отметила дипломат, тем самым подтвердив слова экс-супруги "шпиона ЦРУ" о его прошлой деятельности завхоза в диппредставительстве.
Речь идёт о бывшем сотруднике администрации президента России. Его заподозрили в работе на ЦРУ после репортажа CNN. Американский телеканал утверждает, что в 2017 году спецслужбе США пришлось эвакуировать из Москвы ценного агента, имевшего доступ к секретам Кремля. Примерно в то же самое время сотрудник администрации Кремля Олег Смоленков вместе с семьёй пропал после выезда на отдых за границу.
Кроме того, всплыла и еще одна деталь из биографии Смоленкова - он ранее работал в дипломатической сфере.
Эту информацию в интервью Юлии Доренко для канала "Расстрига" подтвердила официальный представитель МИР России Мария Захарова.
"Да, он работал до какого-то момента в посольстве, - отметила дипломат и тут же уточнила, что лично с ним знакома не была и их пути не пересекались. - Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне".
Кроме того, Захарова уточнила, сославшись на "личностные оценки сослуживцев", что Смоленков занимался хозяйственными вопросами.
О том, что он работал завхозом на дипломатической службе, ранее сообщала его бывшая супруга. Она работала вместе с ним тогда в посольстве России в США. По словам экс-супруги, официально Смоленков числился в диппредставительстве, но по факту работал там завхозом кооперативного магазина. Имеется в виду магазин с продуктами и алкоголем на территории дипмиссии.
"Я сначала работала в консульском отделе, на телефонах сидела, а Олежа (Смоленков) всегда в посольстве работал", - сказала она в интервью МК.
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