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"Шпиономания в США стала угрозой": Посольство России обратится в Госдеп из-за публикации Yahoo

17 сентября 2019, 07:09  •  117 • В мире
Публикация в Yahoo News материала, основанного на неподтвержденных данных о том, что сотрудники российской дипмиссии якобы причастны к взлому систем связи ФБР заставила посольство России обратиться в Госдеп за соответствующими разъяснениями. "Шпиономания в США ставит под угрозу безопасность российских дипломатом и членов их семей", - заявили в дипмиссии.
Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, опубликованном в Facebook, американский интернет-портал разместил дискредитирующий материал, однако не привел ни одного факта или доказательства нарушений гражданами России законов США.
"При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.
По мнению российских дипломатов, материал больше похож на "неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности".
"Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы", - считают в посольстве.
Напомним, в понедельник, 16 сентября, интернет-портал Yahoo сообщил о том, что изгнание российских дипломатов и закрытие для них границ в 2016 было связано не столько со "вмешательстельством в выборы", сколько с "ошеломляющей операции российской контрразведки", которая охватила пространство "от восточного побережья до самого сердца столицы США".
Речь идет об операции, которую российская разведка якобы проводила на протяжении двух лет – в 2010-2011 годах. Оценить же "ущерб", который был нанесен американским спецслужбам, удалось только в 2012 году. По версии источников Yahoo, дачи российского посольства якобы использовались для "перехвата засекреченных сообщений ФБР".
Едва ли не главной целью операции, пишет издание, было создание помех ФБР в отслеживании "российских шпионов" на территории США. Американские спецслужбы "неожиданно выяснили, что русские значительно улучшили свои возможности по расшифровке некоторых типов защищенных сообщений", благодаря чему вполне успешно отслеживали устройства, которые использовались элитными группами наблюдения ФБР.

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