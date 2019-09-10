"Шпионаж" в пользу русских: Прокуратура Болгарии озвучила обвинения против "Русофилов"

Почти сутки в Болгарии распространялись слухи о том, что председатель Национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже. Ранее Царьград уже отмечал, что все это время о судьбе активиста доподлинно не было известно.

Глава прокуратуры Сотир Цацаров, сообщил СМИ о том, что сейчас продолжается расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже.

"Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ", - озвучил обвинения в адрес активиста прокурор.

При этом никаких доказательств так и не было представлено. Все на уровне голословных обвинений в том, что целью Малинова якобы "было влияние на политическую жизнь "не явно", а тайным способом". Цацаров сообщил, что Малинов освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. За него внесен залог около $28 тысяч.

Ранее исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников в интервью Царьграду раскрыл подоплеку атаки силовиков Болгарии на местных русофилов. Он отметил, что "человека за взгляды пытаются обвинить во всех смертных грехах" да еще "притягивают за уши и Россию".

К слову, по словам Цацарова, Решетникову Государственное агентство национальной безопасности закрыло въезд в Болгарию на 10 лет.