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"Шпион всего мира": Задержанный за шпионаж в РФ американец оказался еще и гражданином Ирландии
04 января 2019, 23:09 • 40 • В мире
У задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана вдобавок к американскому и британскому обнаружился еще и ирландский паспорт. "Шпион всего мира", - иронизируют комментаторы в соцсетях.
Об этом сообщает AFP. В связи с этой информацией посольство Ирландии запросило консульский доступ к задержанному.
Напомним, о задержании американца в ходе шпионской акции сообщила ранее ФСБ. Как стало известно, Уилан был задержан после того, как получил в номере гостиницы электронный носитель с данными работников засекреченного российского предприятия.
После этого брат Уилана выступил с заявлением о том, что Пол якобы приехал в Москву гостем на свадьбу. Кроме того, задержанный оказался директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставками автозапчастей и имеющей филиалы по всему миру.
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