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"Шпаргалки на столе" и самый важный вопрос: Встреча Путина и Пашиняна в Кремле

07 апреля 2021, 16:55  •  115 • Политика
Президент Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном в Кремле. Детали встречи отмечают журналисты - от "шпаргалок на столе" до самого важного вопроса.
Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры проходят в Кремле. Главной темой уже назвали реализацию соглашения по Нагорному Карабаху и сохранению мира в регионе.
Перед началом встречи Никол Пашинян разложил "шпаргалки на столе" в Кремле, что не укрылось от взгляда журналистов. В том числе на этот момент указали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".
Если же говорить по существу, премьер-министр Армении поднял вопрос об освобождении военнопленных, напомнив, что этот вопрос не урегулирован. Дело в том, что Азербайджан полагает, что все, кто был задержан после подписания мирного трёхстороннего соглашения, не могут считаться военнопленными.
"Как мы обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники должны быть возвращены на родину", - такова оценка Пашиняна.
Кроме того, на встрече были затронуты вопросы вакцинации от ковида. Владимир Путин обещал помочь с поставками вакцины от COVID-19 в Армению.

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