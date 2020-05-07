Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Главная / Политика

"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки

07 мая 2020, 00:10  •  57 • Политика
В плане Собянина-Поповой по поэтапному снятию режима ограничений нашли подозрительные несостыковки. На них указал директор НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрий Ефимов. "Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах", - заметил он.
Военный эксперт Алексей Леонков поделился в Telegram мнением директора НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрия Ефимова по поводу плана мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по снятию ограничений, введённых до этого из-за распространения коронавируса.
Эксперт считает, что и Собянин, и Попова по-прежнему относятся к "партии коронавируса", однако теперь они были вынуждены пойти на внешнее "ослабление режима" в столице.
Возможно, что это случилось под воздействием утечек, согласно которым инициативы главы рабочей группы Госсовета Сергея Собянина было решено останавливать, - предположил Ефимов.
Он обратил внимание, что план московского мэра и Попова - совсем не то, чем кажется на первый взгляд, и в нём имеются странные несостыковки.
Почему Попова не знает, что продуктовые супермаркеты не закрывались, или их закроют, чтобы снова открыть? Похоже, что шпаргалка ВОЗ переводилась с английского языка несколько впопыхах, - заявил эксперт.
Кроме того, он выразил недоумение, почему гулять в парках можно будет лишь на третьем этапе, согласно рекомендациям главы Роспотребнадзора, а ездить в загруженном метро можно уже сейчас.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
06 мая 2020, 22:10
"Собянин сдал назад": Мэр Москвы изменил риторику после жёсткого выступления Путина
06 мая 2020, 21:10
Правительство исключило Решетникова из рабочей группы по нацпроектам
06 мая 2020, 22:10
"Парня продолжают унижать": Министра-аутсайдера путинских встреч показал Баширов
06 мая 2020, 22:10
"Высылать не будем": В Чехии "рассекретили отравителя" из России
06 мая 2020, 21:10
Путин поручил правительству координировать общую работу по борьбе с коронавирусом
06 мая 2020, 22:10
На счёт «три»: поможет ли поэтапный выход из изоляции сдержать эпидемию
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 22:10
"Собянин сдал назад": Мэр Москвы изменил риторику после жёсткого выступлени...
06 мая 2020, 22:10
"Парня продолжают унижать": Министра-аутсайдера путинских встреч показал Ба...
06 мая 2020, 22:10
"Высылать не будем": В Чехии "рассекретили отравителя" из России
06 мая 2020, 22:10
Собянин предупредил владельцев заведений: "Кафе и рестораны откроют в последнюю ...
06 мая 2020, 23:05
«Никаких ограничений по боевому применению»: в чём преимущества российского Су-57 пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
05 мая 2020, 19:10
"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.