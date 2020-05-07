"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки

Военный эксперт Алексей Леонков поделился в Telegram мнением директора НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрия Ефимова по поводу плана мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по снятию ограничений, введённых до этого из-за распространения коронавируса.

Эксперт считает, что и Собянин, и Попова по-прежнему относятся к "партии коронавируса", однако теперь они были вынуждены пойти на внешнее "ослабление режима" в столице.

Возможно, что это случилось под воздействием утечек, согласно которым инициативы главы рабочей группы Госсовета Сергея Собянина было решено останавливать, - предположил Ефимов.

Он обратил внимание, что план московского мэра и Попова - совсем не то, чем кажется на первый взгляд, и в нём имеются странные несостыковки.

Почему Попова не знает, что продуктовые супермаркеты не закрывались, или их закроют, чтобы снова открыть? Похоже, что шпаргалка ВОЗ переводилась с английского языка несколько впопыхах, - заявил эксперт.

Кроме того, он выразил недоумение, почему гулять в парках можно будет лишь на третьем этапе, согласно рекомендациям главы Роспотребнадзора, а ездить в загруженном метро можно уже сейчас.