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"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 00:10 • 57 • Политика
В плане Собянина-Поповой по поэтапному снятию режима ограничений нашли подозрительные несостыковки. На них указал директор НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрий Ефимов. "Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах", - заметил он.
Военный эксперт Алексей Леонков поделился в Telegram мнением директора НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрия Ефимова по поводу плана мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по снятию ограничений, введённых до этого из-за распространения коронавируса.
Эксперт считает, что и Собянин, и Попова по-прежнему относятся к "партии коронавируса", однако теперь они были вынуждены пойти на внешнее "ослабление режима" в столице.
Он обратил внимание, что план московского мэра и Попова - совсем не то, чем кажется на первый взгляд, и в нём имеются странные несостыковки.
Кроме того, он выразил недоумение, почему гулять в парках можно будет лишь на третьем этапе, согласно рекомендациям главы Роспотребнадзора, а ездить в загруженном метро можно уже сейчас.
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