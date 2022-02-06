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"Шойгу знает?": Ядерные учения России вызвали переполох в США. И это только планы

06 февраля 2022, 06:00  •  56 • Политика
Американский генерал и директор национальной разведки устроили переполох в США, сообщив законодателям в палате представителей о планах России провести ядерные учения в феврале. Интернет-пользователи тут же отреагировали в соцсетях, иронично интересуясь: "Шойгу знает об этих планах?"
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад о "вторжении" на Украину, пишет Financial Times. Издание сообщает о том, что военные чиновники уже проинформировали законодателей о намерениях президента России Владимира Путина провести эти учения в качестве демонстрации силы Москвы уже в середине февраля.
В частности, переполох в палате представителей своим заявлением о ядерных учениях России вызвали генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, и Аврил Хейнс, директор национальной разведки.
Отмечается, что обычно наша страна проводит ежегодные ядерные учения осенью. Причём испытания межконтинентальных баллистических ракет ведётся и с земли, и с моря, и с воздуха. Но в этот раз демонстрация силы предполагается раньше и данные учения, мол, станут убедительным напоминанием НАТО о мощи наших ядерных сил, крупнейших в мире.
В США считают, что оптимальное время для "российского вторжения" - с середины февраля до конца марта.
"Если бы они сделали это одновременно с вторжением, это было бы чрезвычайно провокационным предвестником", - высказала своё мнение Ребекка Хайнрихс, эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института в Вашингтоне.
В России интернет-пользователи вовсю шутят над заявлением американского генерала.
"Шойгу знает об этих планах?" - гадает не без иронии автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".
"Хватит одной ракеты - испугаются не только в Киеве", - пишет Николай С.
"Мы-то бахнуть успеем. Успеют ли американцы сбежать?" - интересуется Nutg.

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