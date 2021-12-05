"Шойгу принёс карты": Витязева раскрыла детали "секретного плана" Путина по захвату Украины

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала публикацию немецкой газеты Bild о сценарии "вторжения" России на Украину. По словам Витязевой, она буквально видит, как этот план разрабатывали ночью в Кремле: Шойгу "принёс архивные карты", а Герасимов перерисовал их "химическим карандашом".

Немецкое издание Bild рассказало о двух существующих сценариях нападения России на Украину. Якобы по одному сценарию наши войска начнут атаку с нескольких фронтов одновременно (со стороны Крыма и через Донбасс), а по другому - будут нападать поэтапно.

Во втором случае первым этапом станет нападение на юг Украины, после чего атака пойдёт на северо-восток страны. Якобы на этом этапе русские применят баллистические ракеты. Третьим этапом станет нападение на Киев с севера.

Издание даже уточнило предполагаемую дату "вторжения" - январь-февраль 2022 года.

Украинский журналист Цаплиенко, комментируя статью, заявил, что план вторжения Москва сама "слила" немецким журналистам в качестве ультиматума Западу.

Публикацию язвительно высмеяла русская журналистка Юлия Витязева. По её словам, она больше похожа на анекдот. "Я это вижу!" - заявила она, рассказав в своём телеграм-канале, как, вероятно, всё происходило:

"Москва. Ночь. Кремль. Совещание у Путина. Министр обороны Шойгу принёс архивные карты и планы освобождения Украины от немцев. Начальник генштаба Герасимов тщательно всё перерисовал. Химическим карандашом. А директор СВР Нарышкин по закрытым каналам всё это отправил коллегам из Германии, в последний раз использовав личную почту Меркель…"