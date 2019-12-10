"Шойгу не хватает": Россию в "нормандской четвёрке" представляют Путин, Лавров, Сурков и Ушаков

В Елисейском дворце стартовали переговоры лидеров стран "нормандского саммита". Компанию президенту России Владимиру Путину составляют глава МИД Сергей Лавров и два помощника главы государства: Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

"Шойгу не хватает", - комментирует в Telegram военкор КП Александр Коц. "И мне", - соглашается главред RT Маргарита Симоньян.

Также на переговорах присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Главная цель саммита - договориться о дальнейших шагах по прекращению конфликта в Донбассе.

Напомним, что в рамках саммита предполагается также двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры двух лидеров должны состояться перед брифингом по итогам четырёхстороннего саммита.