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"Шойгу не хватает": Россию в "нормандской четвёрке" представляют Путин, Лавров, Сурков и Ушаков

10 декабря 2019, 02:24  •  39 • Политика
Переговоры лидеров стран "нормандского саммита" стартовали. В составе российской делегации помимо Путина: Лавров, Сурков, Ушаков. "Шойгу не хватает", - отвечает военкор КП Александр Коц.
В Елисейском дворце стартовали переговоры лидеров стран "нормандского саммита". Компанию президенту России Владимиру Путину составляют глава МИД Сергей Лавров и два помощника главы государства: Владислав Сурков и Юрий Ушаков.
"Шойгу не хватает", - комментирует в Telegram военкор КП Александр Коц.
"И мне", - соглашается главред RT Маргарита Симоньян.
Также на переговорах присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Главная цель саммита - договориться о дальнейших шагах по прекращению конфликта в Донбассе.
Напомним, что в рамках саммита предполагается также двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры двух лидеров должны состояться перед брифингом по итогам четырёхстороннего саммита.

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