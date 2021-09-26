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"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов

26 сентября 2021, 13:30  •  286 • В мире
Боевики движения "Талибан"* устроили из казни преступников настоящее "шоу" для жителей, которые сняли это на видео, - слабонервным лучше не смотреть. В жутком зрелище приняли участие подъёмные краны.
Боевики движения "Талибан"*, которое пришло к власти в Афганистане, публично казнили четырёх человек. Их обвинили в организации похищения бизнесмена.
Мужчин повесили в разных частях города Герат, это на западе Афганистана. Затем тела казнённых повесили на подъёмные краны и весь вечер возили по улицам города для острастки населения.
Жуткие кадры попали в Сеть и уже опубликованы в некоторых телеграм-каналах, в частности, его показал военкор Александр Коц.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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