"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов

Боевики движения "Талибан"* устроили из казни преступников настоящее "шоу" для жителей, которые сняли это на видео, - слабонервным лучше не смотреть. В жутком зрелище приняли участие подъёмные краны.

Боевики движения "Талибан"*, которое пришло к власти в Афганистане, публично казнили четырёх человек. Их обвинили в организации похищения бизнесмена.

Мужчин повесили в разных частях города Герат, это на западе Афганистана. Затем тела казнённых повесили на подъёмные краны и весь вечер возили по улицам города для острастки населения.

Жуткие кадры попали в Сеть и уже опубликованы в некоторых телеграм-каналах, в частности, его показал военкор Александр Коц.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.