"Шоу принимает форму войсковой операции" - в соцсетях высмеяли расследование отравления Скрипаля 

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В Солсбери закрыт ресторан, где в день отравления обедали Сергей Скрипаль с дочерью. А к расследованию привлекли военных.

Более сотни военнослужащих задействованы в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В соцсетях иронично отреагировали на такое решение британских властей - сделать расследование фактически военной спецоперацией.

"Для усиления эффекта от отравления британцами Скрипаля шоу принимает форму войсковой операции", - пишут пользователи.

В то же время известно, что ресторан, где, возможно, отравились Скрипаль с дочерью, был закрыт. Сведений о том, что некто третий мог добавить неизвестное нервно-паралитическое вещество в еду пострадавших, у следователей нет.