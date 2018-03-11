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"Шоу принимает форму войсковой операции" - в соцсетях высмеяли расследование отравления Скрипаля
11 марта 2018, 15:39 • 240 • Политика
В Солсбери закрыт ресторан, где в день отравления обедали Сергей Скрипаль с дочерью. А к расследованию привлекли военных.
Более сотни военнослужащих задействованы в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В соцсетях иронично отреагировали на такое решение британских властей - сделать расследование фактически военной спецоперацией.
В то же время известно, что ресторан, где, возможно, отравились Скрипаль с дочерью, был закрыт. Сведений о том, что некто третий мог добавить неизвестное нервно-паралитическое вещество в еду пострадавших, у следователей нет.
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