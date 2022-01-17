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"Шоу начинается": Политтехнолог указал на след Навального в возвращении Порошенко
17 января 2022, 10:55 • 286 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на след скандально известного блогера Алексея Навального в возвращении экс-президента Украины Петра Порошенко в свою страну. В целом же, по словам эксперта, можно констатировать, что в соседней стране начинается новое шоу.
По данным СМИ, Порошенко вместе с женой вылетел на Украину из Варшавы. Как отмечает политтехнолог, на этом моменте "шоу на Украине начинается". Он указал, что Порошенко должен прибыть на Украину в 9:10 по киевскому времени (10:10 мск). По прибытии его должны задержать и повезти на допросы и в суд. При этом действо будет происходить на фоне массовки в виде сторонников и в том числе представителей западных СМИ, пригнанных в аэропорт.
При этом в истории с возвращением Порошенко Баширов увидел интересную деталь.
"Кстати, именно 17 января в Россию приехал Навальный год назад", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что вне зависимости от того, был ли это продуманный план или совпадение, если Порошенко окажется в СИЗО, "для украинской пропорошенковской пропаганды - это выигрышное дело".
Эксперт полагает, что в таком случае поддерживающие Порошенко пропагандисты могут приравнять украинского нынешнего президента Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину.
"И имена одинаковые, а это совсем подозрительно", - подчеркнул он.
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