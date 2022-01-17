Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание ...
Главная / Политика

"Шоу начинается": Политтехнолог указал на след Навального в возвращении Порошенко

17 января 2022, 10:55  •  286 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на след скандально известного блогера Алексея Навального в возвращении экс-президента Украины Петра Порошенко в свою страну. В целом же, по словам эксперта, можно констатировать, что в соседней стране начинается новое шоу.
По данным СМИ, Порошенко вместе с женой вылетел на Украину из Варшавы. Как отмечает политтехнолог, на этом моменте "шоу на Украине начинается". Он указал, что Порошенко должен прибыть на Украину в 9:10 по киевскому времени (10:10 мск). По прибытии его должны задержать и повезти на допросы и в суд. При этом действо будет происходить на фоне массовки в виде сторонников и в том числе представителей западных СМИ, пригнанных в аэропорт.
При этом в истории с возвращением Порошенко Баширов увидел интересную деталь.
"Кстати, именно 17 января в Россию приехал Навальный год назад", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что вне зависимости от того, был ли это продуманный план или совпадение, если Порошенко окажется в СИЗО, "для украинской пропорошенковской пропаганды - это выигрышное дело".
Эксперт полагает, что в таком случае поддерживающие Порошенко пропагандисты могут приравнять украинского нынешнего президента Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину.
"И имена одинаковые, а это совсем подозрительно", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



286
Источник
Похожие новости
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
17 января 2022, 01:35
Глава НАТО ответил на жёсткое требование России: "Никогда"
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
17 января 2022, 05:40
Протестами в Казахстане руководили из Украины — признание беглого банкира Аблязова
17 января 2022, 09:10
Кому платить не придётся: В Госдуму внесён законопроект о коммунальных платежах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
12 января 2022, 18:55
Столтенбергу задали неудобный вопрос. Пришлось оправдываться и горячиться
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
10 января 2022, 15:35
Власти Германии ответили на дерзкое требование украинского посла
15 января 2022, 15:10
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.