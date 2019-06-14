"ШОС может стать как ЕС и НАТО": Политологи о дальнейшей судьбе Шанхайского саммита

В Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждают международные отношения, проблемы безопасности и терроризма, сотрудничество в экономике, ситуацию в Сирии и торговую войну США и Китая.

Шанхайская организация сотрудничества появилась в 2001 году. Первый ее состав - Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году присоединились Индия и Пакистан. Иран, Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателя. И есть шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2018 году на саммите было подписано 17 соглашений.

- Это мероприятие глобальной значимости, просто судя по количеству и влиятельности стран-участниц, пусть даже западные СМИ это пока не признают, - считает американский политолог Эндрю Корыбко.

На Западе о работе саммита почти не говорят, передает телеканал "360".

- Мы сейчас смотрим на Азию как на более важный регион, - полагает доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер. - Но в будущем это может стать многосторонней организацией, такой как ЕС и НАТО.

Индия и Пакистан стали полноправными участниками ШОС два года назад. Идут разговоры о вступлении в члены Шанхайской организации сотрудничества Ирана и Турции.

Председательство в ШОС сроком на один год перейдет к России сразу после завершения саммита. И тогда наша страна, по мнению политолога Эндрю Корыбко, начнет обсуждать важные вопросы и получит поддержку Китая.