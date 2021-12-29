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"Шокирующий прогноз" Saxo Bank сбылся. Гигант спрятал деньги
29 декабря 2021, 12:30 • 235 • Политика
Конец года - время подведения итогов или, например, анализа прогнозов, которые давали нам накануне 2021 года. Мы предлагаем посмотреть на сказанное Saxo Bank. Как оказалось, по меньшей мере, один из их "шокирующих прогнозов" сбылся - тот, что касается гиганта, спрятавшего деньги.
Один из главных "шокирующих прогнозов" касался компании Amazon, которая в пандемийный год чувствовала себя как никогда хорошо. Когда всех нас заперли на карантин, ходить по магазинам возможности не было. Более того, работа удалённо уже не предполагала походов в лавки по дороге домой или на службу.
Пандемия и стремительный уход жизненных циклов в онлайн помог IT-гигантам, таким как Google, Microsoft, Amazon и многим другим, многократно нарастить выручку и прибыль. Однако налоги для них остались низкими, более того, гиганты продолжают выводить свои активы в юрисдикции с ещё более низкими ставками. Так, в Saxo Bank предположили, что Amazon уедет на Кипр. А если уж быть совсем честными, "купит Кипр".
Если Amazon перенесёт свой доход на Кипр, а соответственно, будет уплачивать налоги на территории этой страны, тогда "офшорное" государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как указывают аналитики банка, ВВП Кипра составляет $24 млрд, что является меньше трёхмесячного дохода Amazon за пределами США.
Так что у нас на выходе? В мае этого года стало известно, что регистрационная палата Республики Кипр внесла в регистр компанию, которая, по данным Politis, принадлежит гиганту в сфере электронной торговли и облачных сервисов Amazon. По данным издания, Amazon намерен перевести на Кипр ту часть своей деятельности, которая в настоящее время ведётся через Ирландию. Работают ли лоббисты Amazon над изменением законодательства Кипра прямо сейчас? Об этом узнаем, как только поправки будут внесены. В этой части "шокирующий прогноз" пока остаётся тайной.
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