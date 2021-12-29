"Шокирующий прогноз" Saxo Bank сбылся. Гигант спрятал деньги

Если Amazon перенесёт свой доход на Кипр, а соответственно, будет уплачивать налоги на территории этой страны, тогда "офшорное" государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как указывают аналитики банка, ВВП Кипра составляет $24 млрд, что является меньше трёхмесячного дохода Amazon за пределами США.

В течение 2021 года консультанты компании Amazon помогут Кипру "переписать" его налоговый кодекс, скопировав налоговый кодекс Ирландии, ещё больше понизив уровень налогов на доходы корпораций и прочих налогов, при этом руководство страны и её население станет счастливыми рабами в результате свалившегося с неба финансирования и низких налоговых ставок, - прогнозировала стратегический аналитик по активам с фиксированной доходностью Saxo Bank Алтеа Спиноцци.

Так что у нас на выходе? В мае этого года стало известно, что регистрационная палата Республики Кипр внесла в регистр компанию, которая, по данным Politis, принадлежит гиганту в сфере электронной торговли и облачных сервисов Amazon. По данным издания, Amazon намерен перевести на Кипр ту часть своей деятельности, которая в настоящее время ведётся через Ирландию. Работают ли лоббисты Amazon над изменением законодательства Кипра прямо сейчас? Об этом узнаем, как только поправки будут внесены. В этой части "шокирующий прогноз" пока остаётся тайной.