Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот ва...
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатано...
Главная / Политика

"Шокирующий прогноз" Saxo Bank сбылся. Гигант спрятал деньги

29 декабря 2021, 12:30  •  235 • Политика
Конец года - время подведения итогов или, например, анализа прогнозов, которые давали нам накануне 2021 года. Мы предлагаем посмотреть на сказанное Saxo Bank. Как оказалось, по меньшей мере, один из их "шокирующих прогнозов" сбылся - тот, что касается гиганта, спрятавшего деньги.
Один из главных "шокирующих прогнозов" касался компании Amazon, которая в пандемийный год чувствовала себя как никогда хорошо. Когда всех нас заперли на карантин, ходить по магазинам возможности не было. Более того, работа удалённо уже не предполагала походов в лавки по дороге домой или на службу.
Люди во всем мире были вынуждены оставаться дома, работать удалённо, что привело к стремительному росту онлайн-продаж, при этом компании стали расширять свои возможности работы в облаке (например, используя Amazon Web Services), чтобы их сотрудники смогли работать из дома через интернет, - говорили о ситуации в Saxo Bank.
Пандемия и стремительный уход жизненных циклов в онлайн помог IT-гигантам, таким как Google, Microsoft, Amazon и многим другим, многократно нарастить выручку и прибыль. Однако налоги для них остались низкими, более того, гиганты продолжают выводить свои активы в юрисдикции с ещё более низкими ставками. Так, в Saxo Bank предположили, что Amazon уедет на Кипр. А если уж быть совсем честными, "купит Кипр".
Если Amazon перенесёт свой доход на Кипр, а соответственно, будет уплачивать налоги на территории этой страны, тогда "офшорное" государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как указывают аналитики банка, ВВП Кипра составляет $24 млрд, что является меньше трёхмесячного дохода Amazon за пределами США.
В течение 2021 года консультанты компании Amazon помогут Кипру "переписать" его налоговый кодекс, скопировав налоговый кодекс Ирландии, ещё больше понизив уровень налогов на доходы корпораций и прочих налогов, при этом руководство страны и её население станет счастливыми рабами в результате свалившегося с неба финансирования и низких налоговых ставок, - прогнозировала стратегический аналитик по активам с фиксированной доходностью Saxo Bank Алтеа Спиноцци.
Так что у нас на выходе? В мае этого года стало известно, что регистрационная палата Республики Кипр внесла в регистр компанию, которая, по данным Politis, принадлежит гиганту в сфере электронной торговли и облачных сервисов Amazon. По данным издания, Amazon намерен перевести на Кипр ту часть своей деятельности, которая в настоящее время ведётся через Ирландию. Работают ли лоббисты Amazon над изменением законодательства Кипра прямо сейчас? Об этом узнаем, как только поправки будут внесены. В этой части "шокирующий прогноз" пока остаётся тайной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



235
Источник
Похожие новости
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
29 декабря 2021, 07:15
Депутат Рады предложил неожиданное решение конфликта с Россией: "Москва имеет право"
29 декабря 2021, 01:25
В Китае оценили газовый кризис в поставках русского газа в ЕС: "Вот оно - лицо капитализма!"
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
29 декабря 2021, 03:10
Куда бежать? "Зловещие знаки" из России напугали британских военных
29 декабря 2021, 09:00
"Позвольте напомнить": Русские дипломаты одним твитом остановили демарш Госдепа
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
29 декабря 2021, 07:15
Депутат Рады предложил неожиданное решение конфликта с Россией: "Москва имеет пр...
29 декабря 2021, 01:25
В Китае оценили газовый кризис в поставках русского газа в ЕС: "Вот оно - лицо к...
29 декабря 2021, 03:10
Украина решила официально чествовать убийц и террористов
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: &...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
22 декабря 2021, 15:25
Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.