"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"

Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов. "Это всего лишь способы, с помощью которых нас хотят привести к трансгуманизму", - считает она. "Шо цэ такэ", актриса объяснила на примере "медийных клоунов".

Цифровизация - это лишь инструмент, при помощи которого человечество плавно подводят к принятию трансгуманизма. Такое мнение высказала актриса Ольга Будина в беседе с ведущей Анной Шафран на канале Царьград.

Артистка отметила, что не многие люди в действительности отдают себе отчёт в том, "шо цэ такэ" этот трансгуманизм и в чём он проявляется. А это, по мнению Будиной, очень интересная тема.

Она указала, что прямо сейчас происходит мировая революция и информационная война. Это целый сценарий экономических реформ, банковских реклам кредитования, и это абсолютная реклама.

Это тупые развлекательные шоу и сериалы, которые мы наблюдаем на нашем телевидении. Это сенсационные признания медийных клоунов. Мы тоже их знаем, не будем называть их по именам,

- перечисляет Ольга Будина.

То есть создаётся такой калейдоскоп событий, в котором невозможно разглядеть истинных целей манипуляций, совершаемых с людьми и обществом, пояснила актриса в беседе с Анной Шафран. Поэтому невозможно сложить внятную мозаику нашей действительности, подытожила Ольга Будина.