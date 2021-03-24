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"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 00:00 • 90 • Политика
Актриса Ольга Будина раскрыла заговор цифровизаторов. "Это всего лишь способы, с помощью которых нас хотят привести к трансгуманизму", - считает она. "Шо цэ такэ", актриса объяснила на примере "медийных клоунов".
Цифровизация - это лишь инструмент, при помощи которого человечество плавно подводят к принятию трансгуманизма. Такое мнение высказала актриса Ольга Будина в беседе с ведущей Анной Шафран на канале Царьград.
Артистка отметила, что не многие люди в действительности отдают себе отчёт в том, "шо цэ такэ" этот трансгуманизм и в чём он проявляется. А это, по мнению Будиной, очень интересная тема.
Она указала, что прямо сейчас происходит мировая революция и информационная война. Это целый сценарий экономических реформ, банковских реклам кредитования, и это абсолютная реклама.
- перечисляет Ольга Будина.
То есть создаётся такой калейдоскоп событий, в котором невозможно разглядеть истинных целей манипуляций, совершаемых с людьми и обществом, пояснила актриса в беседе с Анной Шафран. Поэтому невозможно сложить внятную мозаику нашей действительности, подытожила Ольга Будина.
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