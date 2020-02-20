"Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова?" - В Рунете предлагают варианты

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии Роста". Новость вызвала бурные обсуждения в российских соцсетях.

Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова? Можно для неё "Партию гламурных дур" организовать. Туда же пригласить и Водонаеву, - пишет в Twitter @letavitsa

Говорят, музыкант Шнуров возглавит "Партию Роста" Бориса Титова на предстоящих выборах в Госдуму. Есть уже - Партия геймеров ("танчики"), Партия сталкеров ("За правду" Захара Прилепина). Пророчат скорый приход и Дудя, - отмечает @Beria911.

"Выборы, выборы, кандидаты - п-ры!" Очевидно, с таким лозунгом пойдет на выборы "Партия Роста", куда вступил Шнуров. Даже предвыборный ролик снимать не надо, ведь уже есть клип, - пишет @subbotin_ru.