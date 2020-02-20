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"Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова?" - В Рунете предлагают варианты

20 февраля 2020, 23:39  •  65 • Политика
Эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста". В соцсетях гадают, кто из звёзд шоу-бизнеса и в какую партию вступит следующим.
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии Роста". Новость вызвала бурные обсуждения в российских соцсетях.
Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова? Можно для неё "Партию гламурных дур" организовать. Туда же пригласить и Водонаеву, - пишет в Twitter @letavitsa
Говорят, музыкант Шнуров возглавит "Партию Роста" Бориса Титова на предстоящих выборах в Госдуму. Есть уже - Партия геймеров ("танчики"), Партия сталкеров ("За правду" Захара Прилепина). Пророчат скорый приход и Дудя, - отмечает @Beria911.
"Выборы, выборы, кандидаты - п-ры!" Очевидно, с таким лозунгом пойдет на выборы "Партия Роста", куда вступил Шнуров. Даже предвыборный ролик снимать не надо, ведь уже есть клип, - пишет @subbotin_ru.
Напомним, что Шнуров вступил в партию 20 февраля. При этом музыкант пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее".
Фото: скриншот Twitter/@letavitsa

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