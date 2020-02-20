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"Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова?" - В Рунете предлагают варианты
20 февраля 2020, 23:39 • 65 • Политика
Эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста". В соцсетях гадают, кто из звёзд шоу-бизнеса и в какую партию вступит следующим.
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии Роста". Новость вызвала бурные обсуждения в российских соцсетях.
Напомним, что Шнуров вступил в партию 20 февраля. При этом музыкант пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее".
Фото: скриншот Twitter/@letavitsa
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