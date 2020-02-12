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"Шлите деньги в Вашингтон": Навальный "принял участие" в американских праймериз

12 февраля 2020, 20:09  •  63 • Политика
Алексей Навальный выставил свою кандидатуру на американских праймериз в Twitter. "Лёша всё. Шлите деньги: Вашингтон, округ Колумбия", - шутят в соцсетях.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный забыл на время о "прекрасной России будущего" и окунулся в американскую политику. "Борец с режимом" провёл в Twitter среди подписчиков опрос, кого из американских кандидатов в президенты они бы поддержали на праймериз, указав среди вариантов ответа собственную фамилию. Публикация вызвала вал шуток в соцсетях.
"Лёша всё. Шлите деньги: Вашингтон, округ Колумбия", - пишет в Twitter Олег Лурье @OlegLurie.
"Срочно в Конгресс США: ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ!!!)))" - шутит jarema @jaremas.
"Вот ещё один лучший людь собрался бежать из России?" - с надеждой интересуется @Stas_Cool1.
Фото: скриншот Twitter/@OlegLurie
В свою очередь сам Навальный продолжил "вмешиваться" в выборы США и публично поддержал кандидата в президенты от демократов Берни Сандерса. Это 78-летний миллионер-социалист, который недавно пережил сердечный приступ.
"Сандерсу 78 лет. Но дедом Навальный называет Путина", - смеётся в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

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