"Шлите деньги в Вашингтон": Навальный "принял участие" в американских праймериз

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный забыл на время о "прекрасной России будущего" и окунулся в американскую политику. "Борец с режимом" провёл в Twitter среди подписчиков опрос, кого из американских кандидатов в президенты они бы поддержали на праймериз, указав среди вариантов ответа собственную фамилию. Публикация вызвала вал шуток в соцсетях.

"Лёша всё. Шлите деньги: Вашингтон, округ Колумбия", - пишет в Twitter Олег Лурье @OlegLurie. "Срочно в Конгресс США: ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ!!!)))" - шутит jarema @jaremas. "Вот ещё один лучший людь собрался бежать из России?" - с надеждой интересуется @Stas_Cool1.

Фото: скриншот Twitter/@OlegLurie

В свою очередь сам Навальный продолжил "вмешиваться" в выборы США и публично поддержал кандидата в президенты от демократов Берни Сандерса. Это 78-летний миллионер-социалист, который недавно пережил сердечный приступ.