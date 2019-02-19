"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции

Политолог Руслан Бортник поделился своим виденьем результатов Мюнхенской конференции для Украины. Он раскритиковал делегацию Незалежной, которая поехала туда за "шкурными интересами".

Политолог Руслан Бортник уверен, что украинские политики приехали в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы решать свои "шкурные интересы". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "ПолитНавигатор".

Это "интерес" по его мнению состоял в том, чтобы получить хорошую прессу, хорошие фото, продемонстрировать высокий уровень контактов.

Далее Бортник заявил, но на мероприятие государственные интересы не отстаивались. Люди приехали с частными задачами, прикрываясь государственными интересами, так как ни украинского плана мирного урегулирования, ни постановки вопроса о новых международных гарантиях безопасности и о доступе к рынкам не было озвучено. Такое мнение высказывает политолог.

Кроме того, Бортник посетоввал на то, что "азовские" санкции будут через чур мягкими. Они не поменяют баланс между Россией и западным миром, полагает эксперт.

Информация предоставлена "Политнавигатор".