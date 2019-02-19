Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана пос...
Мюнхенская конференция показала, что США сдают позиции (Руслан Осташко)
Рамзан Кадыров временно отказался от поста главы Чечни из-за гриппа
МИД Литвы: Российская пропаганда сделала США врагом Германии
Главная / В мире

"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции

19 февраля 2019, 05:24  •  109 • В мире
Политолог Руслан Бортник поделился своим виденьем результатов Мюнхенской конференции для Украины. Он раскритиковал делегацию Незалежной, которая поехала туда за "шкурными интересами".
Политолог Руслан Бортник уверен, что украинские политики приехали в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы решать свои "шкурные интересы". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "ПолитНавигатор".
Это "интерес" по его мнению состоял в том, чтобы получить хорошую прессу, хорошие фото, продемонстрировать высокий уровень контактов.
Далее Бортник заявил, но на мероприятие государственные интересы не отстаивались. Люди приехали с частными задачами, прикрываясь государственными интересами, так как ни украинского плана мирного урегулирования, ни постановки вопроса о новых международных гарантиях безопасности и о доступе к рынкам не было озвучено. Такое мнение высказывает политолог.
Кроме того, Бортник посетоввал на то, что "азовские" санкции будут через чур мягкими. Они не поменяют баланс между Россией и западным миром, полагает эксперт.
Информация предоставлена "Политнавигатор".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


109
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 01:54
«Оскорблены этими словами»: как высказывания представителей Тель-Авива привели к отмене саммита «вышеградской четвёрки»
19 февраля 2019, 05:24
"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
Загрузка...
18 февраля 2019, 22:54
Обыскали и доставили в полицию: Правящего архиерея Горловской епархии задержала украинская полиция на блокпосту
18 февраля 2019, 12:54
«Свобода слова для своих»: как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за «связей» с RT
19 февраля 2019, 05:24
В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 02:09
"По краю ходит старик": Глава Еврокомиссии Юнкер пригрозил США ответными са...
19 февраля 2019, 02:09
Американские военные вышли на "тропу войны" с русским чертополохом
19 февраля 2019, 01:54
«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана после те...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы обсуждали это сегодня": Могерини ответила Трампу на просьбу забрать 800...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.