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"Школу шатал": В России появилась своя Грета Тунберг в мужском обличье

24 сентября 2019, 14:39  •  171 • Политика
Пока в Сети активно обсуждают выступление в ООН шведской девочки Греты Тунберг, в России тем временем появилась своя "активистка", но только в мужском обличье. Как отмечает журналистка Юлия Витязева, мальчик уже больше года "шатает родную школу" различными требованиями.
Мальчик, о котором идет речь, всего на год старше шведки. Ему 17 лет, и он учится в петербургской гимназии. Об этом, в частности, сообщает "Радио Свобода". Как отметила журналистка Юлия Витязева у себя в телеграм-канале - "совестливо сообщает".
Как следует из характеристики на школьника, которую директор учебного заведения направила в администрацию Выборгского района, "в своих выступлениях в СМИ Леонид заявляет о своей борьбе с существующей властью, участии в митингах, в том числе А. Навального, призывает к революции". Кроме того, мальчик "ведёт политическую деятельность среди учеников гимназии". Директор уверена, что "всё это является проявлением экстремизма".
Витязева же отмечает, что "история действительно "страшная", а сам подросток постоянно выдвигает какие-то требования.
"Мальчик Лёня уже больше года шатает родную школу, то требуя запретить Юнармию и объявляя голодовку, то создав "профсоюз" и сподвигая одноклассников на борьбу за свои права", - перечисляет журналистка.
Но обратила она внимание на другое. Внезапно появившаяся в России своя Грета Тунберг только в мужском обличье, уж больно опекается оппозицией.
"И если раньше Лёня добивался отмены экзаменов, то теперь он стал бороться за климат", - отмечает Витязева у себя в Twitter. А в телеграм-канале дает историю чуть масштабнее.
Судя по ее словам, питерский школьник "буквально две недели назад оказался на саммите молодых экологических активистов в Лозанне, который инициировали участники движения "Пятница ради будущего", которое основала хорошо вам всем известная школьница из Швеции Грета Тунберг".
Но тут у журналистки возникает один логичный вопрос: "С чьей подачи он там оказался". Пока это загадка.
"Ведь доселе мальчик никакого особого интереса к проблемам климата не проявлял, - отмечает Витязева. - Зато понятно, откуда и куда дует ветер, раздувающий хайп вокруг этого чрезвычайно активного юноши".
Напомним, ранее на саммите ООН по климату выступила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. В своей речи она не только напомнила об экологической угрозе, но и напрямую обвинила мировых лидеров в том, что своими пустыми обещаниями они, мол, лишили ее детства.

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