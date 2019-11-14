Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль назначил дату 15-й большой пресс-конференции Путина, но Песков пока утаил...
Мы не нахлебники!
Путин сформулировал главную задачу БРИКС
«Сопровождаем автомобильные колонны»: как российская авиация патрулирует северны...
Главная / Политика

"Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура": Жириновский рассказал, как разорвать цепь трагедий

14 ноября 2019, 21:54  •  73 • Политика
Владимир Жириновский увидел в стрельбе в Амурском колледже пугающую закономерность и предложил конкретные меры по недопущению таких трагедий в будущем. "Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура", - отметил политик.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал стрельбу в колледже Благовещенска и сказал, что нужно сделать, чтобы подобные истории никогда больше не повторялись. По мнению политика, главная причина таких трагедий - недостаток преподавателей-мужчин в учебных заведениях.
"Один из первых подобных случаев у нас произошёл в колледже Керчи, потом были рецидивы в городах Центральной России, а теперь и на Дальнем Востоке. Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура", - комментирует инцидент Жириновский.
Он отмечает, что для предотвращения таких трагедий в будущем можно принять много разных мер: повысить уровень безопасности в школах, включить психологов в штат учебных заведений, поработать с родителями. Но корень проблемы это так и не решит, считает политик.
По его словам, учебным заведениям нужно больше преподавателей-мужчин. Только они могут обеспечить мужскую часть воспитания, которую просто не в силах дать женщины-учителя, утверждает Жириновский.
"Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте", - написал глава ЛДПР на своём tg-канале.
Жириновский добавил, что мужской преподавательский состав можно сформировать из отставных офицеров. После недавней реформы армии в отставку ушли сразу более 200 тысяч офицеров. Все они как раз в возрасте от 35 до 55 лет.
"Это самый расцвет жизни, у них высшее образование, богатый жизненный опыт. И сами они рады были бы вторую часть жизни посвятить передаче опыта новым поколениям", - подчеркнул Жириновский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
14 ноября 2019, 18:39
Когда Трамп выведет войска из Сирии: Военный эксперт раскрыл, от каких факторов это зависит
13 ноября 2019, 23:09
Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС
14 ноября 2019, 15:24
"А что, так можно было?": Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы по болезни
13 ноября 2019, 23:09
Проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу прошел второе чтение в ГД
14 ноября 2019, 18:39
Граница "прохудилась"? Минск хочет усилить работу с Россией по охране рубежей
14 ноября 2019, 15:24
"Мозг умер", но НАТО ещё шевелится: Минобороны Франции пояснило за Макрона
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рад...
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ...
14 ноября 2019, 02:24
"Я глава администрации, а ты шестёрка: В Псковской области займутся чиновником-е...
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к уби...
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и В...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
08 ноября 2019, 06:24
Неозвученные детали испытаний С-400 на полигоне Капустин Яр. Что имитировали ракеты-мишени «Фаворит-РМ»?
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.