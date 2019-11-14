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"Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура": Жириновский рассказал, как разорвать цепь трагедий
14 ноября 2019, 21:54 • 73 • Политика
Владимир Жириновский увидел в стрельбе в Амурском колледже пугающую закономерность и предложил конкретные меры по недопущению таких трагедий в будущем. "Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура", - отметил политик.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал стрельбу в колледже Благовещенска и сказал, что нужно сделать, чтобы подобные истории никогда больше не повторялись. По мнению политика, главная причина таких трагедий - недостаток преподавателей-мужчин в учебных заведениях.
Он отмечает, что для предотвращения таких трагедий в будущем можно принять много разных мер: повысить уровень безопасности в школах, включить психологов в штат учебных заведений, поработать с родителями. Но корень проблемы это так и не решит, считает политик.
По его словам, учебным заведениям нужно больше преподавателей-мужчин. Только они могут обеспечить мужскую часть воспитания, которую просто не в силах дать женщины-учителя, утверждает Жириновский.
Жириновский добавил, что мужской преподавательский состав можно сформировать из отставных офицеров. После недавней реформы армии в отставку ушли сразу более 200 тысяч офицеров. Все они как раз в возрасте от 35 до 55 лет.
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