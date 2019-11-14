"Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура": Жириновский рассказал, как разорвать цепь трагедий

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал стрельбу в колледже Благовещенска и сказал, что нужно сделать, чтобы подобные истории никогда больше не повторялись. По мнению политика, главная причина таких трагедий - недостаток преподавателей-мужчин в учебных заведениях.

"Один из первых подобных случаев у нас произошёл в колледже Керчи, потом были рецидивы в городах Центральной России, а теперь и на Дальнем Востоке. Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура", - комментирует инцидент Жириновский.

Он отмечает, что для предотвращения таких трагедий в будущем можно принять много разных мер: повысить уровень безопасности в школах, включить психологов в штат учебных заведений, поработать с родителями. Но корень проблемы это так и не решит, считает политик.

По его словам, учебным заведениям нужно больше преподавателей-мужчин. Только они могут обеспечить мужскую часть воспитания, которую просто не в силах дать женщины-учителя, утверждает Жириновский.

"Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте", - написал глава ЛДПР на своём tg-канале.

Жириновский добавил, что мужской преподавательский состав можно сформировать из отставных офицеров. После недавней реформы армии в отставку ушли сразу более 200 тысяч офицеров. Все они как раз в возрасте от 35 до 55 лет.