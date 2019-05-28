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"Шизофрения, которая охватила Европу": Гаспарян – о вотуме недоверия, вынесенном канцлеру Австрии

28 мая 2019, 00:54  •  15 • В мире
Впервые за последние 74 года парламент Австрии с подачи оппозиции пошел на беспрецедентный шаг, сместив с поста канцлера Себастьяна Курца. По мнению политического аналитика Армена Гаспаряна, "это проявление шизофрении, которая охватила Европу".
Решение Национального совета Австрии, который вынес вотум недоверия правительству и канцлеру страны, было поддержано 120 депутатами парламента. Пока Курц и правительство продолжают оставаться у власти, от исполнения обязанностей их должен освободить президент Австрии Александр Ван дер Беллен. После этого будет формироваться новый кабинет министров страны.
В интервью Федеральному агентству новостей российский журналист и политический аналитик Армен Гаспарян отметил, что происходящее в Австрии – не что иное, как "очень яркое проявление политической шизофрении, которой современная Европа болеет".
"Когда вы устраиваете вотум недоверия правительству и канцлеру на основании того, что вице-канцлер встречался с какой-то "русской" особой, но при этом забываете, что на самом деле она не русская, а гражданка Латвии, и это вас вообще не смущает, то это о многом говорит", - отметил Гаспарян.
По его мнению, результаты прошедших выборов в Европарламент, в ходе которых евроскептики смогли показать очень серьезные результаты, стали "закономерным итогом такой деятельности". Массовый психоз, разговоры о неких "русских пропагандистах", а также "офицерах ГРУ" заметно утомил вменяемых жителей Европы.
Долгое время Австрии еще удавалось сопротивляться "вселенской дикости, но очевидно, что морская пучина поглотила и ее", так что политический кризис в стране "был вполне ожидаем", резюмировал Армен Гаспарян.
Напомним, политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года.
После этого Себастьян Курц объявил об увольнении главы МВД Херберта Кикла, в результате чего развалилась правящая коалиция, а представители АПС в кабмине освободили свои посты. Оппозиция решила нанести ответный удар при помощи вотума недоверия.
Тем не менее на выборах в Европарламент правящая Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца (ÖVP) получила около 35%. Партнёр Курца по коалиции – Австрийская партия свободы (FPÖ) – взяла 17,2%, лишь на 2,5% меньше, чем на выборах в Европарламент в 2014 году.

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