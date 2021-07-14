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"Шито белыми нитками": Захарова назвала "самое удивительное" в скандале с ОЗХО
14 июля 2021, 19:10 • 149 • Политика
МИД Германии объяснил несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Навальным ошибкой в дате. Захарова не поверила. "Всё шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", - прокомментировала она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оправдания Германии по поводу нестыковок в проекте доклада ОЗХО по делу Алексея Навального. По мнению дипломата, всё "шито белыми нитками".
Ранее в МИД Германии заявили, что несостыковки в проекте доклада связаны с ошибкой в дате. Во второй редакции документа она была исправлена, заявил на брифинге представитель МИД Германии Райнер Бройль.
По мнению Захаровай, именно так немецкая сторона и рисует все обвинения на коленке: что-то исправляет, что-то меняет местами, где-то изымает факты и подбрасывает фейки. С этим же дипломат связывает отказ Германии отвечать на запросы Генпрокуратуры России.
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, в докладе ОЗХО говорилось, что Германия запросила помощь организации в связи с подозрениями на отравление Навального ещё 20 августа 2020 года. В это время Навальные ещё совершал перелёт из Томска в Москву.
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