"Шито белыми нитками": Захарова назвала "самое удивительное" в скандале с ОЗХО

МИД Германии объяснил несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Навальным ошибкой в дате. Захарова не поверила. "Всё шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", - прокомментировала она.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оправдания Германии по поводу нестыковок в проекте доклада ОЗХО по делу Алексея Навального. По мнению дипломата, всё "шито белыми нитками".

Ранее в МИД Германии заявили, что несостыковки в проекте доклада связаны с ошибкой в дате. Во второй редакции документа она была исправлена, заявил на брифинге представитель МИД Германии Райнер Бройль.

По мнению Захаровай, именно так немецкая сторона и рисует все обвинения на коленке: что-то исправляет, что-то меняет местами, где-то изымает факты и подбрасывает фейки. С этим же дипломат связывает отказ Германии отвечать на запросы Генпрокуратуры России.

Потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия,

- написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, в докладе ОЗХО говорилось, что Германия запросила помощь организации в связи с подозрениями на отравление Навального ещё 20 августа 2020 года. В это время Навальные ещё совершал перелёт из Томска в Москву.