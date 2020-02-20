"Шило в стенку - и на боковую": Путин ёмко высказался об отставке правительства

Президент России в интервью ТАСС рассказал, как произошла смена правительства в стране. По словам Владимира Путина, он специально не предупредил об этом заранее. Президент убежден, что нельзя "тянуть" с такими вопросами. Путин считает, что нельзя было сначала отправить в отставку правительство, а потом еще полгода формировать новое. "Такой ситуации во власти не должно быть никогда", - считает президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия большая страна, и нельзя поступать, как, например, в Бельгии, где жили без правительства год.

"Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку - и на боковую", - процитировал Владимира Путина в Telegram-канале "Пул №3" журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Кроме того, президент рассказал, как выбирали нового премьер-министра после отставки правительства в полном составе. По словам руководителя государства, ему предложили несколько вариантов. Сначала президент вспомнил, что их было три. Чуть позже уточнил, что четыре. Однако он сделал свой выбор в пользу человека, которого не было в списке.

"Мишустина никто не называл. Кроме меня", - заявил Владимир Путин.

Напомним, до этого специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов объяснил, чего будут ждать от нового правительства либералы, которые уже попытались неумело напасть на Мишустина. Дмитрий Смирнов в разговоре с Царьградом предположил, что в дальнейшем предпримет ушлая оппозиция. По его мнению, она будет ждать прокола нового кабмина.