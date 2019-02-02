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"Шикарная схема" на пустом месте: Журналистка о "срыве" сделки по продаже Венесуэлой золота ОАЭ
02 февраля 2019, 20:09 • 68 • Политика
Журналистка Юлия Витязева поставила под сомнения заявления США о том, что Вашингтон якобы сорвал сделку по продаже Венесуэлой золота в ОАЭ, в которой была задействована Россия, и провела параллели с однодневной войной, объявленной лидером Уганды Иди Амином Штатам в 1975 году. Она считает это "шикарной схемой", появившейся на пустом месте.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал при посредничестве Москвы продать около 20 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Как утверждают журналисты, сделка якобы сорвалась после того, как сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил арабского посла об угрозе введения санкций. Непосредственно журналистка Юлия Витязева поставила под сомнение заявления американской стороны.
"Шикарная схема. На пустом месте вбрасываешь зраду. Угрожаешь всех наказать. Ждешь пару дней. Объявляешь перемогу! Профит!" - написала она в Twitter и провела параллели с действиями лидера Уганды Иди Амина, который в 1975 году в одностороннем порядке объявил войну США, после чего на следующий день заявил о своей победе.
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