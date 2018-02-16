"Шестичасовая война" может стать началом конца Израиля

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Первые шесть часов падения Израиля – так можно обобщить первые выводы, к которым приходят военные аналитики в разных странах, обсуждая исход боя 10 февраля между израильскими ВВС и сирийскими ПВО

Сбили самолёт. Но что важнее – и ракеты

"Царьград" тогда, опираясь на свои источники в Сирии и среди военных аналитиков в России одним из первых рассказал о деталях того боя. Но в силу естественных обстоятельств не все подробности были тогда известны, не все обстоятельства схватки были до конца понятны.

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Бесспорно одно: сирийские ПВО сбили израильский F-16. Это стало первой воздушной победой над Израилем с 1986 года. Впрочем, историю практически безраздельного господства израильской авиации в небе Ближнего Востока можно продлить и до 1973 года, когда в "Войне Судного дня" еврейские лётчики показали своё подавляющее превосходство над арабскими. Они потеряли до 140 самолётов и вертолётов, обменяв их на, примерно, 400 машин арабских стран. Правда, победа Израилю далась тяжело, прежде всего, из-за неожиданно высокой эффективности, которую показали арабские противовоздушные силы. Кое-кто определял это даже как "затрещину", по получении которой Тель-Авив сменил парадигму своего существования, начав политику поиска надёжного мира с арабскими соседями.

1973 г. Фото: www.globallookpress.com

Ещё одну "затрещину" Израиль получил 10 февраля 2018 года. И снова – от ПВО.

Военные аналитики, прочем, больше выделяют в этом столкновении не факт поражения самолёта – рано или поздно это должно было произойти. Их внимание больше привлекло то, что из боевых донесений явствуют очень серьёзные потери израильской авиации в новейших крылатых ракетах. До сих пор именно ракеты "воздух-земля" больше всего досаждали сирийцам. Запущенные из воздушного пространства Ливана они становились главным поражающим и безнаказанным инструментом воздушного террора, который развернул Израиль против всего, что считал элементами инфраструктуры иранских сил и проиранской организации "Хизбалла".

Теперь же при отражении массированного удара крылатых ракет сирийцы смогли перехватить и уничтожить 19 из 26 целей. Эффективность – 0,73, что представляется высоким показателем, хотя и несколько умозрительным: мы не знаем ни количества назначенных воздействий, ни величину реального и предотвращённого ущерба.

Но если этот показатель считать коэффициентом наказуемости средств воздушного нападения СВН, то, как видим, безнаказанными осталась только четверть СВН. А это означает, что ни один воинский начальник в здравом уме не пошлёт на противника самолёты при гарантии, что три четверти из них не вернутся.

Первое геополитическое следствие. И все остальные

Важное геополитическое следствие боя 10 февраля: израильские самолёты уже не полетят бомбить исследовательский ядерный центр в Ираке, как это было при Саддаме Хусейне. Уже не смогут сделать это же с ядерными объектами Ирана. Нужно принять в рассмотрение ещё одно обстоятельство: в шестичасовой "войне" со стороны Сирии в отражении налёта участвовали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-200 "Вега-Э", 9К37 "Бук", а также 96К6 "Панцирь-С1". А у Ирана есть теперь ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Панцирь-С1. Фото: www.globallookpress.com

Кстати, по мнению специалистов, основную роль в ссаживании именно крылатых ракет мог сыграть как раз идеальный для них противник – "Панцирь-С1". Отсюда – второе геополитическое следствие: после фурора С-400, за которым выстроились в очередь даже те, кто тихо лежит под штиблетами США, можно ожидать желание приобрести и "Панцири". По 15 млн долларов за машину – неплохая прибавка к бюджету.

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А вот для Израиля цена подобных налётов в будущем становится неприемлемой. Дело даже не в стоимости двухместного истребителя-бомбардировщика поколения 4++ F-15E Strike Eagle ("Боевой орёл"), хотя она зашкаливает за 100 млн долларов. Куда горше оказываются репутационные последствия. Израиль перестаёт представляться непобедимым. Разбомбить полевой склад "Хизбаллы", который Иран восстановит через месяц, ценою потери имиджа – это воистину цена неприемлемая.

Но и не бомбить нельзя. Слишком много боевых средств находится в руках "Хизбаллы".

Этот цугцванг – ещё одно геополитическое следствие авантюры Израиля в сирийском небе. И ещё одно удовлетворённое хмыканье в Тегеране.

Сирийская армия показала сионистам, что эпоха операций нанесения отдельных ударов закончилась",

- сформулировал секретарь Верховного совета Ирана по национальной безопасности Али Шамхани. Удары не отдельные – это война. На каком правовом основании? Уже спросит Москва. И это – самое серьёзное геополитическое следствие неудачной для Израиля "шестичасовой войны".

Покровский Александр