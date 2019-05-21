"Шестерка несогласных" блокировала заседание о законе по украинскому языку

Представители шести стран в СБ ООН блокировали инициированное Россией заседание об украинском языковом законе.

Против обсуждения данного вопроса выступили представители США, Франции, Великобритании, Польши, Бельгии и Германии, передает ТАСС.

По результатам Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о языке.

"За проголосовали 5 стран, против - 6, воздержались - 4, таким образом, вопрос не может быть внесен в повестку", - заявил председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, сообщает РИА Новости.

Российский постпред Василий Небензя на это выразил сожаление и отметил, что закон идет вразрез и с Минскими договоренностями, а также противоречит украинской конституции, где говорится о равных правах граждан и национальных меньшинств.

"Он не вписывается в элементарные европейские стандарты", - подчеркнул он, передает "Газета.ру".