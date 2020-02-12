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"Шесть лет убивал, а теперь будет учить любить": Зеленский предложил "украинизировать" молодёжь Донбасса
12 февраля 2020, 16:54 • 42 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский предложил план, как "украинизировать" молодёжь республик Донбасса. В Сети в ответ напомнили, что Киев "шесть лет убивал эту молодёжь, а теперь будет учить любить Украину".
Накануне Зеленский провёл совещание с подчинёнными и поручил им разработать программу, которая должна "переманить" молодых людей Донбасса и всколыхнуть в них желание отказаться от получения российских паспортов, пишет ТАСС.
По мнению президента Украины, очень заманчивыми для жителей ДНР и ЛНР станут упрощённая процедура получения украинского свидетельства о рождении или паспорта, помощь в поступлении в вуз, а в особенности удалённое изучение украинского языка.
Зеленский заверил, что и дальше будет "бороться" за своих граждан, однако в соцсетях иронично отреагировали на планы украинского лидера. Многие отметили, что для начала было бы неплохо "перестать стрелять по своим гражданам".
"Ну да, шесть лет убивали эту молодёжь, детей, их родных и близких, а теперь он будет их учить любить (Украину)", - пишет @milakamenewa.
"Зеленскому надо разработать программу вывода войск с Донбасса, тем самым прекратив убивать своих граждан без суда и следствия", - добавляет @let_kz.
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