"Шесть лет убивал, а теперь будет учить любить": Зеленский предложил "украинизировать" молодёжь Донбасса

Накануне Зеленский провёл совещание с подчинёнными и поручил им разработать программу, которая должна "переманить" молодых людей Донбасса и всколыхнуть в них желание отказаться от получения российских паспортов, пишет ТАСС.

По мнению президента Украины, очень заманчивыми для жителей ДНР и ЛНР станут упрощённая процедура получения украинского свидетельства о рождении или паспорта, помощь в поступлении в вуз, а в особенности удалённое изучение украинского языка.

Зеленский заверил, что и дальше будет "бороться" за своих граждан, однако в соцсетях иронично отреагировали на планы украинского лидера. Многие отметили, что для начала было бы неплохо "перестать стрелять по своим гражданам".

"Ну да, шесть лет убивали эту молодёжь, детей, их родных и близких, а теперь он будет их учить любить (Украину)", - пишет @milakamenewa.

"Зеленскому надо разработать программу вывода войск с Донбасса, тем самым прекратив убивать своих граждан без суда и следствия", - добавляет @let_kz.