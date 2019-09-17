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"Шерлоки" в соцсетях догадались о грядущей отставке мэра по "пасхалкам" в его соцсети

17 сентября 2019, 03:54  •  51 • Политика
Необычная "детективная" история развернулась в Брянске, где пользователи соцсети "ВКонтакте" уверены в грядущей отставке мэра. На его странице "шерлоки" нашли так называемые пасхалки (так называют спрятанные подсказки) о том, что он покидает свой пост – впрочем, официально информация пока не подтвердилась.
Глава Брянска Александр Хлиманков успел прославиться среди горожан как активный пользователь соцсетей. К примеру, недавно он устроил голосование о том, как благоустроить определенную территорию в городе, а варианты принимал… через "сториз" инстаграма.
Неудивительно, что многие пристально следили за страничками мэра в соцсетях, тем более что информация там довольно оперативно обновлялась. Но днем мэр неожиданно закрыл свою страницу в соцсети "ВКонтакте", что вызвало волнение у его подписчиков.
После открытия странички последние немедленно обнаружили странные изменения, пишет издание "Брянский объектив". Так, графа "место работы" в профиле градоначальника изменилась на графу "образование" – то есть хозяин странички просто удалил информацию о своей должности.
Название страницы также поменялось: вместо "glavagorodabryanska" оно стало выглядеть как "aleksandrkhlimankov". Вдобавок к этому в описании профиля появилась информация:
Глава города Брянска с 2014 по 2019 гг.
Официальных подтверждений отставки мэра от городской администрации пока не поступало. Однако горожане уверены: такими подсказками креативный мэр решил своеобразно заранее предупредить о своем уходе. Впрочем, не исключено, что "пасхалки" могут оказаться и делом рук, к примеру, хакеров.

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