"Шерлоки" в соцсетях догадались о грядущей отставке мэра по "пасхалкам" в его соцсети

Глава Брянска Александр Хлиманков успел прославиться среди горожан как активный пользователь соцсетей. К примеру, недавно он устроил голосование о том, как благоустроить определенную территорию в городе, а варианты принимал… через "сториз" инстаграма.

Неудивительно, что многие пристально следили за страничками мэра в соцсетях, тем более что информация там довольно оперативно обновлялась. Но днем мэр неожиданно закрыл свою страницу в соцсети "ВКонтакте", что вызвало волнение у его подписчиков.

После открытия странички последние немедленно обнаружили странные изменения, пишет издание "Брянский объектив". Так, графа "место работы" в профиле градоначальника изменилась на графу "образование" – то есть хозяин странички просто удалил информацию о своей должности.

Название страницы также поменялось: вместо "glavagorodabryanska" оно стало выглядеть как "aleksandrkhlimankov". Вдобавок к этому в описании профиля появилась информация:

Глава города Брянска с 2014 по 2019 гг.

Официальных подтверждений отставки мэра от городской администрации пока не поступало. Однако горожане уверены: такими подсказками креативный мэр решил своеобразно заранее предупредить о своем уходе. Впрочем, не исключено, что "пасхалки" могут оказаться и делом рук, к примеру, хакеров.