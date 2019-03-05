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"Шерлок Холмс мог сильно удивиться": Российские дипломаты после британской дедукции решили провести для «детективов» день открытых дверей

05 марта 2019, 20:24  •  92 • В мире
Посольство РФ в Лондоне предложило устроить для британской разведки день открытых дверей. Так дипломаты отреагировали на очередной выпад английских спецслужб, которые со страниц The Guardian заявили, что, мол, во время покушения на Скрипалей в российском посольстве наблюдали необычную активность. "Должно быть, трудно наблюдать за людьми, которые работают", - острят в Twitter наши дипломаты. Пользователи в Сети не отстают: мол, знаменитый английский сыщик Холмс сгорел бы от стыда за современных последователей...
"Должно быть, трудно наблюдать за людьми, которые работают. Мы непременно должны устроить день открытых дверей для тех, кто столь пристально следит за нами" - такой пост появился в официальном аккаунте Посольства РФ в Лондоне.
Must be hard to observe other people working. We should definitely arrange an open house day for those who watch us so closely. pic.twitter.com/HUHaooE4T8
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 марта 2019 г.
Тонкий юмор — ответ на статью в издании The Guardian. Тамошние журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах написали, что в период покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в посольстве якобы наблюдали необычную активность. Таковой сочли то, что, по данным британской разведки, в течение нескольких дней как до, так и после отравления Скрипалей в посольство... заходили и выходили люди!

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