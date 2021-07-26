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"Шерифы разучились стрелять": Американцы выставили госсекретаря на посмешище
26 июля 2021, 16:20 • 299 • Политика
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC заявил, что Россия и Китай получили сигнал, что в сфере кибербезопасности появился "новый шериф". Зрители не сдержались от едких комментариев.
Услышав словосочетание "новый шериф", жители США вспомнили о старом "Шоу Энди Гриффита", где одним из персонажей сонного городка был шериф-нодотёпа Барни Файф. Собственно, этим именем они и окрестили "нового шерифа" в сфере кибербезопасности.
Большиство зрителей сошлись во мнении, что угрозы США в адрес России и Китая окажутся не более чем словами. В частности, один из комментаторов заявил, что новым сигналом странам может стать разве что новое более грозное письмо. Иные зрители заявили, что потеряв "маковые поля в Афганистане", представители администрации президента Байдена ищут новый источник заработка. Кто-то даже заявил, что кибератаки спровоцированы представителями американских спецслужб.
Также американские телезрители высказывали предположения, что Джозеф Байден на самом деле находится "на зарплате у китайского лидера", поэтому КНР угрозы Вашингтона не страшны. Традиционно комментаторы отмечают, что единственная реакция, которую может вызывать подобное высказывание Блинкена у президента России Владимира Путина - этом смех.
"Все знают, что администрация Байдена — кучка клоунов", - подытожил один из зрителей.
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