"Шерифы разучились стрелять": Американцы выставили госсекретаря на посмешище

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC заявил, что Россия и Китай получили сигнал, что в сфере кибербезопасности появился "новый шериф". Зрители не сдержались от едких комментариев.

Услышав словосочетание "новый шериф", жители США вспомнили о старом "Шоу Энди Гриффита", где одним из персонажей сонного городка был шериф-нодотёпа Барни Файф. Собственно, этим именем они и окрестили "нового шерифа" в сфере кибербезопасности.

Наши шерифы уже и стрелять разучились, - заявил один из зрителей.

Большиство зрителей сошлись во мнении, что угрозы США в адрес России и Китая окажутся не более чем словами. В частности, один из комментаторов заявил, что новым сигналом странам может стать разве что новое более грозное письмо. Иные зрители заявили, что потеряв "маковые поля в Афганистане", представители администрации президента Байдена ищут новый источник заработка. Кто-то даже заявил, что кибератаки спровоцированы представителями американских спецслужб.

Они даже защитить границу не могут, неужели они как-то остановят кибертеррористов? Да они издеваются!, - отметил один из зрителей.

Также американские телезрители высказывали предположения, что Джозеф Байден на самом деле находится "на зарплате у китайского лидера", поэтому КНР угрозы Вашингтона не страшны. Традиционно комментаторы отмечают, что единственная реакция, которую может вызывать подобное высказывание Блинкена у президента России Владимира Путина - этом смех.

"Все знают, что администрация Байдена — кучка клоунов", - подытожил один из зрителей.