Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Главная / Политика

"Шерифы разучились стрелять": Американцы выставили госсекретаря на посмешище

26 июля 2021, 16:20  •  299 • Политика
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC заявил, что Россия и Китай получили сигнал, что в сфере кибербезопасности появился "новый шериф". Зрители не сдержались от едких комментариев.
Услышав словосочетание "новый шериф", жители США вспомнили о старом "Шоу Энди Гриффита", где одним из персонажей сонного городка был шериф-нодотёпа Барни Файф. Собственно, этим именем они и окрестили "нового шерифа" в сфере кибербезопасности.
Наши шерифы уже и стрелять разучились, - заявил один из зрителей.
Большиство зрителей сошлись во мнении, что угрозы США в адрес России и Китая окажутся не более чем словами. В частности, один из комментаторов заявил, что новым сигналом странам может стать разве что новое более грозное письмо. Иные зрители заявили, что потеряв "маковые поля в Афганистане", представители администрации президента Байдена ищут новый источник заработка. Кто-то даже заявил, что кибератаки спровоцированы представителями американских спецслужб.
Они даже защитить границу не могут, неужели они как-то остановят кибертеррористов? Да они издеваются!, - отметил один из зрителей.
Также американские телезрители высказывали предположения, что Джозеф Байден на самом деле находится "на зарплате у китайского лидера", поэтому КНР угрозы Вашингтона не страшны. Традиционно комментаторы отмечают, что единственная реакция, которую может вызывать подобное высказывание Блинкена у президента России Владимира Путина - этом смех.
"Все знают, что администрация Байдена — кучка клоунов", - подытожил один из зрителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






299
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
26 июля 2021, 04:25
"Есть ли у Путина двойники": Зыгарь расстроил украинцев, отвечая на скандальный вопрос
26 июля 2021, 09:00
Стало известно о помехах Мишустину перед поездкой на Курилы
26 июля 2021, 00:45
"Глобальный пожар": США ввяжутся в войну - сценарий написал американский адмирал
26 июля 2021, 14:30
Яков Кедми задал еврейский вопрос о русских и украинцах. Баранец дал ответ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
22 июля 2021, 13:20
Лавров с матерным выражением появился в Великобритании
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.