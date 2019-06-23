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"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
23 июня 2019, 13:54 • 114 • Политика
Официальный представитель российского МИДа Мария захарова тонко протроллила президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявившую о долге российских туристов. "Шери, лично вам должны?" - уточнила дипломат, предложив свою версию о том, кто, что и кому задолжал.
В ответ на заявление Саломе Зурабишвили, что туристы из России должны приезжать в Грузию, раз её любят, Мария Захарова предложила уточнить, кто именно кому и что задолжал.
"Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?" - тонко протроллила она.
По мнению представителя российского МИДа, заявление Зурабишвили было "подготовлено с использованием калькулятора", но "надо стараться ещё лучше" - ради грузинского народа.
"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей. А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах..." - привела Захарова рекомендации на своей странице в Фейсбуке.
Именно за это, напомнила она, российские туристы платят деньги в Грузии - пусть даже эмоции принимающей стороны исходят не от сердца, а из расчёта на заработок. И в случае если в Грузии не испытывают подобных чувств или не готовы хотя бы изображать гостеприимность, никто никому ничего не должен, отрезала дипломат.
Фото: фейсбук/Мария Захарова
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