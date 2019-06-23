"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов

В ответ на заявление Саломе Зурабишвили, что туристы из России должны приезжать в Грузию, раз её любят, Мария Захарова предложила уточнить, кто именно кому и что задолжал.

"Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?" - тонко протроллила она.

По мнению представителя российского МИДа, заявление Зурабишвили было "подготовлено с использованием калькулятора", но "надо стараться ещё лучше" - ради грузинского народа.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей. А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах..." - привела Захарова рекомендации на своей странице в Фейсбуке.

Именно за это, напомнила она, российские туристы платят деньги в Грузии - пусть даже эмоции принимающей стороны исходят не от сердца, а из расчёта на заработок. И в случае если в Грузии не испытывают подобных чувств или не готовы хотя бы изображать гостеприимность, никто никому ничего не должен, отрезала дипломат.

Фото: фейсбук/Мария Захарова