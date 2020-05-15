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"Шенген трещит по швам": Коронавирус - повод не пускать украинцев в ЕС - Канделаки
15 мая 2020, 16:55 • 114 • Политика
Коронавирус может стать удобным поводом не пускать украинцев в ЕС, заявила Тина Канделаки. По её мнению, в настоящее время "Шенген трещит по швам" и в будущем он, как и остальной мир, "может стать настолько изоляционистским, насколько советской власти и не снилось".
Журналистка Тина Канделаки поделилась в Telegram рассуждениями о будущем "новом мире", который уже стремительно занимает место старого на волне ситуации, сложившейся в связи с распространением с коронавируса.
Генпродюсер канала "Матч ТВ" заметила, что глобализация "сломалась" ещё до наступления пандемии, но с приходом в ЕС и США коронавирусной инфекции эта тенденции значительно укрепилась.
Канделаки добавила, что у Брюсселя больше не будет достаточного количества средств на развитие экологической политики и поддержку южных и восточных стран ЕС. Теперь главным девизом многих политиков станет фраза "Своя рубашка ближе к телу".
Фото: скриншот Telegram/Тина Канделаки
По мнению журналистки, сложная ситуация может возникнуть на внешних границах Евросоюза. Брюссель может резко изменить своё отношение и к беженцам.
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