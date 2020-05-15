"Шенген трещит по швам": Коронавирус - повод не пускать украинцев в ЕС - Канделаки

Журналистка Тина Канделаки поделилась в Telegram рассуждениями о будущем "новом мире", который уже стремительно занимает место старого на волне ситуации, сложившейся в связи с распространением с коронавируса.

Генпродюсер канала "Матч ТВ" заметила, что глобализация "сломалась" ещё до наступления пандемии, но с приходом в ЕС и США коронавирусной инфекции эта тенденции значительно укрепилась.

Канделаки добавила, что у Брюсселя больше не будет достаточного количества средств на развитие экологической политики и поддержку южных и восточных стран ЕС. Теперь главным девизом многих политиков станет фраза "Своя рубашка ближе к телу".

Фото: скриншот Telegram/Тина Канделаки

По мнению журналистки, сложная ситуация может возникнуть на внешних границах Евросоюза. Брюссель может резко изменить своё отношение и к беженцам.