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"Шедевральная деза": Трамп вступился за Россию и запозорил New York Times

08 мая 2020, 14:10  •  69 • Политика
Президент США Дональд Трамп запозорил издание New York Times за получение Пулитцеровской премии. Награда досталась газете за серию "фейковых новостей" о России. "Шедевральная деза", - так оценивают публикации в российском МИД.
Ранее стало известно, что газете New York Times вручили "Пулитцера" в номинации "Международная журналистка". Учредители премии отметили, что серия "захватывающих историй" была написана "с большим риском", ведь она раскрывала "хищнические действия режима Владимира Путина".
Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Техасе во время встречи с губернатором штата, заявил, что эта группа материалов была "фейковыми новостями". По его мнению, издание должно немедленно вернуть награду.
"Пулитцеровский комитет, или кто там даёт эту премию, - это позор, пока они не заберут обратно эту премию", - добавил американский лидер.
Ранее серию публикаций комментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она много раз отмечала, что New York Times публикует ложную информацию.
"Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза", - отозвалась она 14 апреля на своей странице в Facebook об одной из статей.
Осенью 2019 года другую публикацию New York Times, связанную с Россией, Захарова напрямую назвала недобросовестной работой журналистов и фейком.

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