"Шедевральная деза": Трамп вступился за Россию и запозорил New York Times

Ранее стало известно, что газете New York Times вручили "Пулитцера" в номинации "Международная журналистка". Учредители премии отметили, что серия "захватывающих историй" была написана "с большим риском", ведь она раскрывала "хищнические действия режима Владимира Путина".

Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Техасе во время встречи с губернатором штата, заявил, что эта группа материалов была "фейковыми новостями". По его мнению, издание должно немедленно вернуть награду.

"Пулитцеровский комитет, или кто там даёт эту премию, - это позор, пока они не заберут обратно эту премию", - добавил американский лидер.

Ранее серию публикаций комментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она много раз отмечала, что New York Times публикует ложную информацию.

"Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза", - отозвалась она 14 апреля на своей странице в Facebook об одной из статей.

Осенью 2019 года другую публикацию New York Times, связанную с Россией, Захарова напрямую назвала недобросовестной работой журналистов и фейком.