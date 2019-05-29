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"Шаурма так шаурма": Зеленский нашел для чиновников способ "не забронзоветь"
29 мая 2019, 19:09 • 57 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский рекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь", не отрываться от людей. В подписи к его призыву хештег такой "шаурма так шаурма".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников есть шаурму. По его мнению, это блюдо может быть отличным решением при напряженном рабочем графике.
"В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного", - написал он в Instagram и разместил фото, где он с коллегами есть шаурму. В подписи к его призыву хештег такой "шаурма так шаурма".
По мнению украинского лидера, такая еда, ко всему прочему, для чиновников позволяет "не "забронзоветь", не отрываться от людей".
"Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!" — резюмировал он.
Пост в соцсети с шаурмой от Зеленского за час набрал более 500 тысяч "лайков".
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