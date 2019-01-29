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"Шатдаун закончился - пора успешно осваивать финансовые потоки": Эксперт прокомментировал миротворческую миссию США в Донбассе

29 января 2019, 08:54  •  132 • В мире
Армен Гаспарян рассказал об истинных мотивах США и их миротворческой миссии на Украине: "Шатдаун закончился и пора успешно осваивать финансовые потоки".
Политолог и публицист Армен Гаспарян рассказал об истинных мотивах США, которые намерены осуществить миротворческие миссии на Украине.
"Волкер обсудил с постпредом Украины при ООН миротворческую миссию в Донбассе — шатдаун закончился и пора снова успешно осваивать финансовые потоки", - пишет политолог в своем Тwitter.
Ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в ходе встречи с украинским постпредом при ООН Владимиром Ельченко предложил развертывание в Донбассе международной операции, нацеленной на поддержание мира.
Их встреча состоялась в Нью-Йорке — обсуждались детали такой миротворческой операции.
Накануне этого саммита президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросу миротворческой миссии.

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