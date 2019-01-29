"Шатдаун закончился - пора успешно осваивать финансовые потоки": Эксперт прокомментировал миротворческую миссию США в Донбассе

Армен Гаспарян рассказал об истинных мотивах США и их миротворческой миссии на Украине: "Шатдаун закончился и пора успешно осваивать финансовые потоки".

Политолог и публицист Армен Гаспарян рассказал об истинных мотивах США, которые намерены осуществить миротворческие миссии на Украине.

"Волкер обсудил с постпредом Украины при ООН миротворческую миссию в Донбассе — шатдаун закончился и пора снова успешно осваивать финансовые потоки", - пишет политолог в своем Тwitter.

Ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в ходе встречи с украинским постпредом при ООН Владимиром Ельченко предложил развертывание в Донбассе международной операции, нацеленной на поддержание мира.

Их встреча состоялась в Нью-Йорке — обсуждались детали такой миротворческой операции.

Накануне этого саммита президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросу миротворческой миссии.