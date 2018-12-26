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"Шатдаун, укравший Рождество": Как правительство испортило американцам праздник

26 декабря 2018, 05:09  •  54 • В мире
Закрыты некоторые аттракционы, кое-где отложены рождественские службы - последствия частичной остановки работа правительства затронули американцев далеко за пределами Вашингтона. "Шатдаун, укравший Рождество", - пишут СМИ
Многие достопримечательности и национальные парки в эти рождественские каникулы оказались закрытыми. Их спонсирование отменил "шатдаун". Технически парки открыты, а персонала в них не видно. А это значит - некому убирать туалеты и мусор на дорогах.
Закрыты для туристов Колокол Свободы и Индепенденс-холл в Филадельфии, Президентская библиотека и музей Джорджа Буша-старшено в штате Техас.
Не работают многие аттракционы, откладываются рождественские службы. В городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, отложили праздничный органный концерт, поскольку место его проведения, Церковь Святого Павла, также находится под управлением службы национальных парков США.
Все это - последствия частичной остановки работы правительства, которые затронули американцев далеко за пределами Вашингтона.
В это Рождество немало авиадиспетчеров вынуждены работать без оплаты, надеясь на то, что им заплатят задним числом, но как это ударит по их банковским картам, сотрудники не знают.
Отменили давно намеченные рождественские каникулы некоторые сотрудники правоохранительных органов - ФБР, миграционная служба, таможенное обеспечение? исправительные учреждения должны продолжать работать, пусть и пока бесплатно, пишет The Hill.
Сложно поверить в это, но когда неизвестный хулиган повредил огни на рождественской елке, установленной рядом с Белым домом, не оказалось средств на их ремонт.
Напомним, на последнем перед рождественскими каникулами заседании в сенате США демократы отказались утверждать бюджет из-за требования президента Трампа согласовать в рамках этого документа выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границы с Мексикой.

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