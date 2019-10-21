|
"Шароварников опять поймали на вранье!": Слова главы "Нафтогаз Украины" опровергли спустя всего сутки
21 октября 2019, 23:09 • 111 • Политика
Украина не сможет покупать польский газ. Компания Gaz-Sistem опровергла заявление главы "Нафтогаза Украины" о готовности принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год. "Шароварников опять поймали на вранье! Хотя почему опять? Снова", - комментируют в соцсетях.
Заявление главы украинской газовой компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о готовности принимать из Польши 6,6 миллиарда кубометров американского газа в год опровергли спустя всего сутки. Польский газовый оператор Gaz-Sistem заявил, что предел Украины - 2 миллиарда кубометров в год.
Речь идёт о трёхстороннем газовом проекте США, Польши и Украины. Предполагалось, что поляки будут покупать дорогой американский сжиженный газ, а затем с наценкой перепродавать его украинцам. Для этого во Львовской области была построена компрессорная станция "Комарно". После этого глава " Нафтогаза" победно сообщил о том, что Украина сможет получать из Польши 6,6 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно. Однако радость продлилась не больше суток.
Польский газовый оператор Gaz-Sistem сообщил, что украинская газотранспортная система и близко не может перекачивать столь существенные объёмы газа. Её максимальный предел - 1,5-2 миллиарда кубометров в год.
Напомним, что тем временем договор между Украиной и Россией на поставку газа до сих пор не подписан. Новый раунд переговоров назначен на 28 октября.
Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss
Подпишитесь на нас
Загрузка...
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2019, 17:09
|
20 октября 2019, 17:54
|
19 октября 2019, 18:54
|
19 октября 2019, 06:12
|
18 октября 2019, 23:24
|
15 октября 2019, 04:39
|
16 октября 2019, 19:39