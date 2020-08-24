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"Шарите" заявила об отравлении Навального: Степень летальности ещё определяют власти ЕС - Мартынов

24 августа 2020, 22:25  •  76 • Политика
Немецкая клиника "Шарите" заявила об "указывающих на отравление" анализах Навального. "Простите за мой цинизм, но степень летальности "отравления" пациента номер один берлинской больницы "Шарите" определяется сейчас высшим политическим руководством европейских стран", - комментирует политолог Алексей Мартынов.
Клинические исследования, проведённые немецкими врачами в клинике "Шарите", указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, говорится в заявлении берлинской больницы. Его прокомментировал политолог и правозащитник Алексей Мартынов.
Он отмечает, что нисколько не удивлён подобным диагнозом. Политолог добавляет, что степень летальности так называемого отравления сейчас решается в высшем руководстве европейских стран. В этой связи правозащитник предложил задуматься о превентивном введении санкций против Германии.
"Простите за мой цинизм, но степень летальности "отравления" пациента номер один берлинской больницы "Шарите" определяется сейчас высшим политическим руководством европейских стран. Напомню, что речь идёт вообще-то о российском гражданине, пусть и не самом лучшем. Не пора ли нам санкции вводить против ФРГ? На опережение, так сказать", - написал Алексей Мартынов на своём Telegram-канале.
Ранее аналогичные мысли высказал экономист и политолог Михаил Делягин. Он напомнил, что в клинике "Шарите" ставили диагноз и экс-президенту Украины Виктору Ющенко. Тогда немецкие врачи тоже заявили, что политик был отравлен "диоксинином". А от повторных анализов Ющенко наотрез отказался.

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