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"Шарите" умолчала о странных веществах в анализах Навального - СМИ

10 сентября 2021, 18:00  •  172 • Политика
Немецкая клиника "Шарите", где лечился Алексей Навальный, умолчала о странных веществах, обнаруженных в анализах "берлинского пациента", сообщают СМИ. В крови и моче блогера был не только псевдо-"Новичок".
Об этом рассказал доктор Филипп Джейкоби в интервью, которое он дал журналисту Джону Хелмеру. Перевод статьи предоставило Федеральное агентство новостей.
Доктор Джейкоби был одним из тех, кто сопровождал Алексея Навального по пути в Германию, а также выступил соавтором отчёта для журнала Lancet. По его словам, в анализах блогера нашли литий, диазепам, темазепам и другие психоактивные вещества.
Обычно такие препараты применяются для стабилизации настроения у психически больных пациентов с аффективными расстройствами. Они снижают вспыльчивость, раздражительность и дисфорию. Кроме того, психотропные препараты используются для лечения тяжёлой депрессии и аффективных нарушений у алкоголиков. Примечательно, что карбонат лития, который есть во многих психотропных лекарствах, при высоких дозировках токсичен.
Также в крови Навального нашли диазепам - седативное средство, гасящее чувство тревоги, которое также применяется для лечения алкогольной зависимости. В то же время этот препарат способен усилить действие алкоголя и наркотиков. А длительное применение вызывает наркотическую зависимость.
Ранее власти Германии заявили, что врачи "Шарите" нашли боевое отравляющее вещество "Новичок" в анализах Навального. Несмотря на то что с момента госпитализации блогера прошёл год, ни Германия, ни ОЗХО так и не представили никаких доказательств, свидетельствующих об отравлении им.

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