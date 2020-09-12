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"Шарите" отдала анализы Навального делегации ОЗХО

12 сентября 2020, 00:00  •  81 • Политика
Делегация ОЗХО посетила берлинскую клинику "Шарите" и получила анализы Алексея Навального.
Немецкий Spiegel утверждает, что делегация Организации по запрещению химического оружия побывала в берлинской клинике "Шарите", где проходит лечение Алексей Навальный. По данным издания, в больнице представителям ОЗХО выдали анализы блогера для дальнейшего исследования.
По версии издания, российский оппозиционер якобы был отравлен веществом более серьёзного варианта "Новичка". Во всяком случае, говорится в материале, именно об этом сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
Как говорится в публикации, организаторы покушения на Навального рассчитывали, что он скончается в самолёте. Однако действия пилота и экстренно оказанная помощь помешали этому плану.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что ФРГ отказывается предоставлять России материалы по ситуации с Алексеем Навальным в двустороннем порядке. По его словам, Берлин ссылается на государственную тайну.
"Но если они заводят всё это дело на площадку ОЗХО, то, может быть, они вспомнят о своих обязательствах как страны-участницы КЗХО", - сказал Шульгин в эфире Первого канала.
Напомним, что блогер был госпитализирован в Омске 20 августа. Позже его доставили в Берлин. 2 сентября кабмин ФРГ заявил, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок", и призвал Россию прояснить ситуацию.

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