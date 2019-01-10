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"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании

10 января 2019, 06:09  •  258 • В мире
Пушков прокомментировал условия "Нафтогаза" с подписанием нового контракта, включающим гарантию уплаты компенсации. "Постоянные иски, шантаж и вымогательство превратили Нафтогаз в неприемлемого партнера, с которым разумнее всего не иметь дела",- написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Сенатор Алексей Пушков считает, что у Нафтогаза нет оснований требовать компенсации за возможное падение цены украинской газотранспортной системы, об этом он написал в своём twitter-аккаунте. Он указал украинскому предприятию на то, что Россия не может нести за это ответственность.
"А постоянные иски, шантаж и вымогательство превратили Нафтогаз в неприемлемого партнера", — пишет сенатор.
И резюмирует, что с таким бизнес-парнёром разумнее не иметь дел.
"Нафтогаз" заявил, что готов отозвать свой иск к российской компании "Газпром" по делу о пересмотре тарифа на транзит газа при условии заключения нового долгосрочного контракта с гарантией уплаты компенсации.
У Нафтогаза нет оснований требовать коммпенсации за возможное падение цены украинской газотранспортной системы. Россия за это ответственность не несет. А постоянные иски, шантаж и вымогательство превратили Нафтогаз в неприемлемого партнера, с к-ым разумнее всего не иметь дела.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 января 2019 г.

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