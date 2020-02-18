"Шансы приближаются к нулю": Пользователи в Сети - о перспективах встречи Зеленского и Путина

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ни о какой встрече в формате "нормандской четвёрки" речи быть не может. Новый саммит состоится лишь тогда, когда решения предыдущего будут реализованы.

"С учётом того "энтузиазма", который демонстрирует Украина в отношении выполнения "Минска", шансы Зеленского ещё раз увидеть Путина приближаются к нулю", – написала журналистка Юлия Витязева.

Прошлый раз лидеры России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" встречались в начале декабря 2019 года. Тогда было принято решение продолжить работу над урегулированием ситуации в ДНР и ЛНР через четыре месяца. Новый саммит должен состояться в Берлине. В основе саммита "нормандской четвёрки" - соглашения, которые ранее были достигнуты в Минске. Москва неоднократно подчёркивала, что ни в одном из оговорённых в декабре прошлого года направлений нет прогресса.