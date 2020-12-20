"Шансы были нулевые": Британец откровенно рассказал о 61 дне на ИВЛ и операциях из-за COVID-19

Мартина госпитализировали весной за несколько дней до того, как в Великобритании был введён первый локдаун. 58-летнего мужчину сразу подключили к аппарату ИВЛ.

"Врачи говорили, что шансы были нулевые", - вспоминает британец.

К тяжёлому течению COVID-19 прибавился наследственный диабет. Кроме того, четыре года назад ему в сердце установили три стента после инфаркта. Но тогда мужчина восстановился, регулярно совершал пробежки в парке, не страдал от вредных привычек. И вот после недели плохого самочувствия в начале пандемии его привезли в больницу.

В какой-то момент врачи пригласили родных Мола Мартина, чтобы те успели с ним попрощаться. Но медики решили продолжать борьбу за пациента, пока это возможно.

Британец едва может ходить из-за поражения нервных окончаний в ногах. Его почки работают лишь на 12%. До конца жизни 2-3 раза в неделю он должен проходить процедуру диализа, другой вариант - пересадка почки. Правым глазом мужчина не видит. Он потерял несколько пальцев на руках и ногах.

"Болезнь перевернула мой мир. Она ужасная, ужасная… Я поражаюсь, как много людей беспечны, они подвергают риску свои жизни, хотя они в лучшем положении, чем я… Как много не понимают, насколько ужасен коронавирус", - рассказал Мол Мартин в эфире BBC Radio 4.