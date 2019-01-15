"Шансов у него нет": Тимошенко заявила, что выиграет выборы у Порошенко во втором туре

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уверена, что она сможет одержать победу на выборах над своим основным конкурентом Петром Порошенко. "Шансов у него нет", - заявила лидер "Баьбкивщины"

В президентских выборах на Украине будет второй тур, утверждает Юлия Тимошенко, в котором она сможет одержать победу над действующим главой государства Петром Порошенко.

По ее словам, других конкурентов во втором туре не будет - только ее команда и команда Порошенко.

"Могу вам твердо сказать, что во втором туре у моего оппонента ни единого шанса нет", — рассказала Тимошенко в эфире телеканала "ICTV".

Лидер "Батькивщины" напомнила, что в настоящее время на Украине проходят местные выборы, по результатам которых ее партия набирает 34% голосов, а "Блок Петра Порошенко" - 23%, пишет агентство ФАН.

Напомним, на Украине 31 декабря стартовала избирательная компания, полных ходот идет регистрация кандидатов на пост президена страны. Интересно, что Порошенко пока не заявлял о том, что собирается идти на второй срок. Тем не менее, он отправила в так называемый "томос-тур", в котором все считают пиар-компанией для предстоящих выборов.