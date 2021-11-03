"Шансов у нас нет": Экс-министр Климкин объяснил, как Украина сможет "пропетлять" зиму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, как его страна сможет "пропетлять" зиму. Именно это слово он использовал, чтобы объяснить ситуацию в энергетическом секторе. "Шансов у нас нет", - уверен политик.

По мнению украинского премьера Шмыгаля, Незалежная к отопительному сезону готова. В Европе, конечно, энергетический кризис, но у Украины всё в порядке. Однако следует задуматься об энергоэффективности и энергосбережении, а также заменить газ топливными гранулами, которые формируют из сельскохозяйственных и древесных отходов и торфа. При этом уже не первую неделю в некоторых областях Украины объявлен режим ЧС из-за недостатка газа.

Павел Климкин считает, что наступающая зима будет крайне сложной для Украины.

"Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово", - произнёс экс-министр в интервью "Радио НВ".

Он напомнил, что цена на уголь достигла исторического максимума и составляет 300 долларов. Цена на газ остаётся для Климкина непонятной, так как "Азия развивается" очень быстро.

"Мы следующий сезон точно, 100%", не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живём, то шансов у нас нет", - считает дипломат.

Климкин также затронул тему "Северного потока - 2". По его мнению, Киеву нужно договариваться с ЕС, так как Украина важна для энергетической безопасности Европейского союза.