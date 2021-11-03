|
"Шансов у нас нет": Экс-министр Климкин объяснил, как Украина сможет "пропетлять" зиму
03 ноября 2021, 00:00 • 118 • В мире
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, как его страна сможет "пропетлять" зиму. Именно это слово он использовал, чтобы объяснить ситуацию в энергетическом секторе. "Шансов у нас нет", - уверен политик.
По мнению украинского премьера Шмыгаля, Незалежная к отопительному сезону готова. В Европе, конечно, энергетический кризис, но у Украины всё в порядке. Однако следует задуматься об энергоэффективности и энергосбережении, а также заменить газ топливными гранулами, которые формируют из сельскохозяйственных и древесных отходов и торфа. При этом уже не первую неделю в некоторых областях Украины объявлен режим ЧС из-за недостатка газа.
Павел Климкин считает, что наступающая зима будет крайне сложной для Украины.
"Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово", - произнёс экс-министр в интервью "Радио НВ".
Он напомнил, что цена на уголь достигла исторического максимума и составляет 300 долларов. Цена на газ остаётся для Климкина непонятной, так как "Азия развивается" очень быстро.
"Мы следующий сезон точно, 100%", не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живём, то шансов у нас нет", - считает дипломат.
Климкин также затронул тему "Северного потока - 2". По его мнению, Киеву нужно договариваться с ЕС, так как Украина важна для энергетической безопасности Европейского союза.
Подпишитесь на нас
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2021, 01:30
|
29 октября 2021, 00:25
|
31 октября 2021, 09:00
|
29 октября 2021, 12:05
|
27 октября 2021, 10:30
|
30 октября 2021, 12:35
|
27 октября 2021, 21:35