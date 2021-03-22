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"Шансов у американцев нет": Военный эксперт объяснил, почему не стоит бояться бомбардировщиков США

22 марта 2021, 21:25  •  212 • Политика
Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему России не стоит бояться бомбардировщиков США B-1B Lancer и B-2 Spirit, которые якобы нацелились на российские объекты. "Шансов у американцев нет", - подчеркнул он.
Так Хатылев прокомментировал сообщение издания The Drive, в котором говорилось, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer и B-2 Spirit якобы могут быть использованы для ударов по кораблям ВМС РФ, которые находятся у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, а также по наземным объектам России.
Военный эксперт напомнил, что использование бомбардировщиков, способных нести ядерное вооружение, строго регламентировано. Никто не станет отправлять их гоняться за несколькими кораблями, поскольку это не имеет смысла. А если американцы всё же используют ядерное оружие ограниченной мощности, это нанесёт вред тем странам, возле которых находились корабли, а не самой России, передаёт Nation News.
Кроме того, Хатылев напомнил, что в распоряжении России находится гиперзвуковое оружие и комплексы С-400, которые считаются лучшими в мире.
На Дальнем Востоке России стоят комплексы С-400 и С-300, которые способны уничтожить любой бомбардировщик. Шансов у американцев нет, - отметил специалист.

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